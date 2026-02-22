Νίκολιτς: «Υπέφερε το ελληνικό ποδόσφαιρο – Συγγνώμη από τον κόσμο»

Onsports Team

Ο προπονητής της ΑΕΚ διερωτήθηκε τι θα συνέβαινε στο γήπεδο αν επιτρεπόταν στον κόσμο να είναι στις εξέδρες, σε ένα ματς που η ομάδα του απέδωσε εξαιρετικό ποδόσφαιρο.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς μετά το 4-0 επί του Λεβαδειακού:

«Συγχαρητήρια στους παίκτες, έπαιξαν απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα και με αυτήν την εμφάνιση χωρίς τους οπαδούς. Ήταν σημαντικοί τρεις πόντοι, αλλά έχει σημασία και απόδοσή μας. Προετοιμαστήκαμε πολύ καλά, είχαμε μία ιδέα για το πώς θα παίξουμε απέναντι στον συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού τους και δούλεψε πολύ καλά στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Βάλαμε πολλά γκολ, είχαμε ευκαιρίες και δεν αφήσαμε μία καλή ομάδα χωρίς ευκαιρίες.

Είχαν την ευκαιρία στο πρώτο μέρος, αλλά προήλθε από δικό μας λάθος. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να αποβάλλουμε από το παιχνίδι μας, γιατί δίνουμε 1-2 μπάλες στους αντιπάλους μας. Δεν δεχόμαστε γκολ από αυτό, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να γίνει. Πρέπει να επαναλάβω συγγνώμη στον κόσμο που δεν ήταν εδώ. Μπορείς να φανταστείς αυτό το ματς με γεμάτο γήπεδο; Υπέφερε το ελληνικό ποδόσφαιρο, οι Έλληνες φίλαθλοι και συγκεκριμένα της ΑΕΚ, υπέφεραν που δεν ήταν εδώ».