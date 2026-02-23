Ομάδες

ΠΑΟΚ: Κάκωση στα πλευρά ο Παβλένκα – Κάνει εξετάσεις ο Τσέχος
Onsports Team 23 Φεβρουαρίου 2026, 00:05
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Κάκωση στα πλευρά ο Παβλένκα – Κάνει εξετάσεις ο Τσέχος

Ο τερματοφύλακας του «Δικέφαλου» τραυματίστηκε στο ματς με την ΑΕΛ και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να φανεί η σοβαρότητα της κατάστασης.

Δεν έφτανε στον ΠΑΟΚ η απώλεια δύο βαθμών με την ΑΕΛ στο AEL FC Arena, ήρθε και ο τραυματισμός του Γίρι Παβλένκα για την ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου. Ο Τσέχος τερματοφύλακας τραυματίστηκε λίγο πριν την ανάπαυλα σε μία σύγκρουση με τον Άνχελ Σαγκάλ κι αντικαταστάθηκε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου από τον Αντώνη Τσιφτσή. Η πρώτη ιατρική εκτίμηση είναι κάκωση στα πλευρά.

Ο Παβλένκα που τραυματίζεται για τρίτη φορά την τρέχουσα σεζόν, θα υποβληθεί σε εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζεται πως στο ιατρικό δελτίο των «ασπρόμαυρων» βρίσκονται ήδη οι Ντέγιαν Λόβρεν, Σουαλιό Μεϊτέ, Δημήτρης Πέλκας, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Κιρίλ Ντεσπόντοφ και Λούκα Ιβανούσετς.



