Σερβία: Επεισόδια στο ντέρμπι Ερυθρού Αστέρα – Παρτίζαν πριν και κατά τη διάρκεια του ματς
Onsports Team 23 Φεβρουαρίου 2026, 00:15
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συμπλοκές ανάμεσα στους οπαδούς των μεγάλων αντιπάλων της Σερβίας, ενώ η ήττα της Παρτίζαν έφερε αντίδραση με φωτιές στο γήπεδο από τους οπαδούς της.

Το ντέρμπι του πρωταθλήματος Σερβίας, ολοκληρώθηκε με τον Ερυθρό Αστέρα να επικρατεί 3-0 και να αυξάνει τη διαφορά του απ’ την Παρτίζαν στους 4 βαθμούς. Δυστυχώς όμως το ποδόσφαιρο δεν ήταν αυτό που βρέθηκε σε πρώτο πλάνο. Καθώς τα επεισόδια ήταν… ημερήσια υπόθεση στο Βελιγράδι.

Πριν την αναμέτρηση, οπαδοί των δύο ομάδων συγκρούστηκαν στους δρόμους της σέρβικης πρωτεύουσας. Με καδρόνια, πέτρες και ό,τι «όπλο» μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο καθένας, επιδόθηκαν σε μάχες σώμα με σώμα.

Στις εξέδρες του «Ράικο Μίτιτς» ήταν οπαδοί και των δύο ομάδων. Η βαριά ήττα της Παρτίζαν, έφερε νέο κύκλο επεισοδίων, αυτή τη φορά στο γήπεδο. Οι φίλοι της Παρτιζάν άναψαν φωτιές, με τις εικόνες από το «Μαρακανά» του Βελιγραδίου να προκαλούν θλίψη.



