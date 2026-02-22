Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: «Λευκή» ισοπαλία η Βικτόρια Πλζεν πριν τη μεγάλη ρεβάνς

Onsports Team

Η ομάδα της Τσεχίας έμεινε στο 0-0 με την Σπάρτα Πράγας για το εγχώριο πρωτάθλημα, λίγες μέρες πριν υποδεχτεί το «τριφύλλι» στη ρεβάνς του 2-2 της Αθήνας.

Η Βικτόρια Πλζεν είχε τις ευκαιρίες, αλλά δεν βρήκε γκολ και παραχώρησε ισοπαλία 0-0 στη Σπάρτα Πράγας, για την 23η αγωνιστική του πρωταθλήματος Τσεχίας. Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα πλέι-οφ του Europa League είχε τη δυνατότητα να πλησιάσει στους τρεις βαθμούς την αντίπαλό της που είναι 2η και στον πόντο την 3η Γιάμπλονετς, αλλά έπεσε πάνω στον εξαιρετικό τερματοφύλακα Σουρόβτσικ, ο οποίος πραγματοποίησε σειρά σημαντικών επεμβάσεων, με αποκορύφωμα το πέναλτι του Ματέι Βίντρα στο 52΄.

Ο Μάρτιν Χίσκι χρησιμοποίησε τους Βίγκελε, Κάντλετς (69΄ Ντουέχ), Κρτσικ, Γεμέλκα, Ντόσκι, Τσερβ (82΄ Βαλέντα), Χροσόφσκι, Μέμιτς (82΄ Άντου), Λάντρα, Βισίνσκι (62΄ Σουαρέ), Βίντρα (62΄ Λαουάλ).