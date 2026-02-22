Ομάδες

ΑΕΚ – Λεβαδειακός: Τα γκολ της αναμέτρησης στην Allwyn Arena
Οnsports Τeam 22 Φεβρουαρίου 2026, 21:52
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ – Λεβαδειακός: Τα γκολ της αναμέτρησης στην Allwyn Arena

Δείτε τα γκολ της αναμέτρησης, ΑΕΚ – Λεβαδειακός, για την 22η αγωνιστική της Super League.

Η ΑΕΚ, με MVP τον αρχηγό Πέτρο Μάνταλο, επιβλήθηκε 4-0 του Λεβαδειακού κι επέστρεψε στην κορυφή της Super League.

Ο αρχηγός της «Ένωσης» έδωσε συνέχεια στο γρήγορο γκολ (5’) του Μουκουντί, δίνοντας την ασίστ στον Γιόβιτς για το 2-0 (49’), ενώ με ένα πανέμορφο τέρμα στο 59’ «έγραψε» το 3-0. Το… κερασάκι στην τούρτα έβαλε στο 68’ ο Ραζβάν Μαρίν, ο οποίος έκανε ακόμα ένα εξαιρετικό ματς, έχοντας και την ασίστ στο πρώτο γκολ.

Η «Ένωση» ήταν απολαυστική στο δεύτερο ημίχρονο και εδραίωσε τη θέση της στην κορυφή.

ΑΕΚ-Λεβαδειακός | Το 1-0 με τον Μουκουντί!

ΑΕΚ-Λεβαδειακός | Το 2-0 με τον Γιόβιτς!

ΑΕΚ-Λεβαδειακός | Το 3-0 με τον Μάνταλο!

ΑΕΚ-Λεβαδειακός | Το 4-0 με τον Μαρίν!



