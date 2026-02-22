Super League Βαθμολογία: Πρώτη χωρίς αστερίσκους η ΑΕΚ, νίκη τετράδας ο Παναθηναϊκός

Onsports Team

Η Ένωση με την άνετη επικράτησή της επί του Λεβαδειακού βρέθηκε στην κορυφή χωρίς να την ενδιαφέρει άλλο αποτέλεσμα, μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ στη Λάρισα (έχει ματς λιγότερο) – Στους 3 βαθμούς και με αγώνα χρωστούμενο ο Παναθηναϊκός – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Η 22η αγωνιστική της Super League, ήρθε να δώσει νέα δεδομένα στις «μάχες» της κορυφής. Η ΑΕΚ που νίκησε εύκολα τον Λεβαδειακό (4-0), ανέβηκε ξανά μόνη πρώτη με 52 βαθμούς. Όντας στο +2 από τον Ολυμπιακό και στο +5 από τον τρίτο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει ματς λιγότερο.

Αυτή τη φορά λοιπόν, δεν υπάρχει ο αστερίσκος της ομάδας της Θεσσαλονίκης, καθώς το «στραβοπάτημά» της στη Λάρισα δεν της επιτρέψει να φτάσει κορυφή ακόμη και με νίκη στο ματς που χρωστάει με την Κηφισιά.

Η νίκη της Ένωσης ευνόησε και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πήρε σημαντική νίκη στην έδρα του ΟΦΗ (0-2). Έτσι οι «πράσινοι» ανέβηκαν στους 36 βαθμούς και είναι πλέον στο -3 από τον Λεβαδειακό, ενώ έχουν και ματς λιγότερο. Αυτό που θα δώσουν τον Μάρτιο στη Λεωφόρο με την ομάδα της Κρήτης.

Αναφορικά με τις θέσεις 5-8, τέσσερις ομάδες έχουν διαφορά τεσσάρων βαθμών. Ο Άρης είναι στους 28, ο Βόλος έχει 26, ο ΟΦΗ 25 και ο Ατρόμητος 24. Όσο για την ουρά, Παναιτωλικός, Κηφισιά και ΑΕΛ είναι στους 21, στο +5 από τον προτελευταίο Asteras Aktor. Ο Πανσερραϊκός ανέβηκε στους 12 αλλά και πάλι οι ελπίδες του για σωτηρία είναι λίγες.

SUPER LEAGUE – 22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 21/2

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-2

Asteras Aktor – Ατρόμητος 1-2

Κυριακή 22/2

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός 0-2

Πανσερραϊκός – Βόλος 2-1

ΑΕΛ – ΠΑΟΚ 1-1

Άρης – Κηφισιά 1-1

ΑΕΚ – Λεβαδειακός 4-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Α.Ε.Κ. 52

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 50

3. Π.Α.Ο.Κ. 47 (21αγ.)

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 39

5. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 36 (21αγ.)

6. ΑΡΗΣ 28

7. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 26

8. Ο.Φ.Η. 25 (21αγ.)

9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 24

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 21

11. ΚΗΦΙΣΙΑ 21 (21αγ.)

12. ΑΕΛ NOVIBET 21

13. ASTERAS AKTOR 16

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 12

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (23η)

Σάββατο 28/2

ΟΦΗ – ΑΕΛ

Ατρόμητος – Παναιτωλικός

Κηφισιά – Λεβαδειακός

Κυριακή 1/3

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

Βόλος – ΑΕΚ

ΠΑΟΚ – Asteras Aktor

Παναθηναϊκός – Άρης