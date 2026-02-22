ΑΕΛ - ΠΑΟΚ: Τα highlights της αναμέτρησης στη Λάρισα - Βίντεο

Οnsports Team

ΑΕΛ - ΠΑΟΚ: Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την αναμέτρηση της 22ης αγωνιστικής της Super League.

Έπειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο AEL FC Arena, στο οποίο κάθε ομάδα είχε από ένα ημίχρονο, ΑΕΛ και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1, σε αναμέτρηση για την 22η Αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Δημήτρης Χατσίδης άνοιξε το σκορ για τους «ασπρόμαυρους» στο 14’, αλλά οι «βυσσινί» ήταν ανώτεροι στην επανάληψη και έφτασαν στην ισοφάριση με τον Άνχελο Σαγκάλ (62’). Στο φινάλε, μάλιστα, σε δυο περιπτώσεις θα μπορούσαν να είχαν πάρει και το «τρίποντο».

