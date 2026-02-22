Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΛ - ΠΑΟΚ: Τα highlights της αναμέτρησης στη Λάρισα - Βίντεο
Οnsports Team 22 Φεβρουαρίου 2026, 20:49
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΑΕΛ - ΠΑΟΚ: Τα highlights της αναμέτρησης στη Λάρισα - Βίντεο

ΑΕΛ - ΠΑΟΚ: Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την αναμέτρηση της 22ης αγωνιστικής της Super League.

Έπειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο AEL FC Arena, στο οποίο κάθε ομάδα είχε από ένα ημίχρονο, ΑΕΛ και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1, σε αναμέτρηση για την 22η Αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Δημήτρης Χατσίδης άνοιξε το σκορ για τους «ασπρόμαυρους» στο 14’, αλλά οι «βυσσινί» ήταν ανώτεροι στην επανάληψη και έφτασαν στην ισοφάριση με τον Άνχελο Σαγκάλ (62’). Στο φινάλε, μάλιστα, σε δυο περιπτώσεις θα μπορούσαν να είχαν πάρει και το «τρίποντο».

Δείτε τα highlights του αγώνα:

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Άρης: Τέλος ο Χιμένεθ από τον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλονίκης
24 λεπτά πριν Άρης: Τέλος ο Χιμένεθ από τον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλονίκης
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – Λεβαδειακός 4-0: Ξανά στην κορυφή με «κιτρινόμαυρο» κρεσέντο!
51 λεπτά πριν ΑΕΚ – Λεβαδειακός 4-0: Ξανά στην κορυφή με «κιτρινόμαυρο» κρεσέντο!
SUPER LEAGUE
Super League Βαθμολογία: Πρώτη χωρίς αστερίσκους η ΑΕΚ, νίκη τετράδας ο Παναθηναϊκός
52 λεπτά πριν Super League Βαθμολογία: Πρώτη χωρίς αστερίσκους η ΑΕΚ, νίκη τετράδας ο Παναθηναϊκός
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – Λεβαδειακός: Τα γκολ της αναμέτρησης στην Allwyn Arena
56 λεπτά πριν ΑΕΚ – Λεβαδειακός: Τα γκολ της αναμέτρησης στην Allwyn Arena
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved