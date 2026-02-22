Volley League Γυναικών: Ανατροπή ο Ολυμπιακός και τέλος το αήττητο του Παναθηναϊκού

Onsports Team

Οι «ερυθρόλευκες» αν και βρέθηκαν πίσω με δύο σετ, κατάφεραν να επιστρέψουν και να επικρατήσουν στο tie break – Διατηρεί την κορυφή το «τριφύλλι» που έχασε για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός έκανε την ανατροπή από 0-2 και «έσπασε» το αήττητο του Παναθηναϊκού στη Volley League γυναικών. Οι «ερυθρόλευκες» με το 3-2 στο μεγάλο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής, στο κλειστό «Μελίνα Μερκούρη» του Ρέντη, πήραν περισσότερο νίκη γοήτρου, καθώς οι «πράσινες» παραμένουν στην κορυφή.

Ο Αλεσάντρο Κιαπίνι επέλεξε να ξεκουράσει βασικές παίκτριες, ενόψει της ρεβάνς με τον Πανιώνιο για τα ημιτελικά του Challenge Cup, αλλά και ο ένας βαθμός επιτρέπει στο «τριφύλλι» να εξασφαλίσει σε μεγάλο ποσοστό την πρώτη θέση της κανονικής περιόδου, καθώς διατηρεί προβάδισμα τεσσάρων βαθμών από τις «ερυθρόλευκες».

Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής και η βαθμολογία:

Άρης - ΖΑΟΝ 0-3 (21-25, 21-25, 22-25)

Μίλων - Πανιώνιος 0-3 (22-25, 16-25, 27-29)

Μαρκόπουλο - Ηλυσιακός 3-1 (22-25, 25-23, 25-19, 25-20)

ΑΟ Θήρας - ΠΑΟΚ 3-0 (25-22, 25-23, 25-21)

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 3-2 (23-25, 22-25, 25-18, 25-14, 15-13)

Θέτις - ΑΕΚ 23/2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΣΕΤ ΒΑΘ.

Παναθηναϊκός 56-17 51

Ολυμπιακός 52-19 47

Πανιώνιος 48-24 42

ΑΟ Θήρας 45-27 36

ΠΑΟΚ 39-32 31

ΖΑΟΝ 37-36 30

ΑΕΚ 33-35 25 -18αγ.

Θέτις Βούλας 37-40 25 -18αγ.

Μίλωνας 26-45 20

Μαρκόπουλο 24-50 14

Άρης 18-50 12

Ηλυσιακός 13-53 6