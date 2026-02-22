Volley League Γυναικών: Ανατροπή ο Ολυμπιακός και τέλος το αήττητο του Παναθηναϊκού
Οι «ερυθρόλευκες» αν και βρέθηκαν πίσω με δύο σετ, κατάφεραν να επιστρέψουν και να επικρατήσουν στο tie break – Διατηρεί την κορυφή το «τριφύλλι» που έχασε για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα.
Ο Ολυμπιακός έκανε την ανατροπή από 0-2 και «έσπασε» το αήττητο του Παναθηναϊκού στη Volley League γυναικών. Οι «ερυθρόλευκες» με το 3-2 στο μεγάλο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής, στο κλειστό «Μελίνα Μερκούρη» του Ρέντη, πήραν περισσότερο νίκη γοήτρου, καθώς οι «πράσινες» παραμένουν στην κορυφή.
Ο Αλεσάντρο Κιαπίνι επέλεξε να ξεκουράσει βασικές παίκτριες, ενόψει της ρεβάνς με τον Πανιώνιο για τα ημιτελικά του Challenge Cup, αλλά και ο ένας βαθμός επιτρέπει στο «τριφύλλι» να εξασφαλίσει σε μεγάλο ποσοστό την πρώτη θέση της κανονικής περιόδου, καθώς διατηρεί προβάδισμα τεσσάρων βαθμών από τις «ερυθρόλευκες».
Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής και η βαθμολογία:
Άρης - ΖΑΟΝ 0-3 (21-25, 21-25, 22-25)
Μίλων - Πανιώνιος 0-3 (22-25, 16-25, 27-29)
Μαρκόπουλο - Ηλυσιακός 3-1 (22-25, 25-23, 25-19, 25-20)
ΑΟ Θήρας - ΠΑΟΚ 3-0 (25-22, 25-23, 25-21)
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 3-2 (23-25, 22-25, 25-18, 25-14, 15-13)
Θέτις - ΑΕΚ 23/2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΣΕΤ ΒΑΘ.
Παναθηναϊκός 56-17 51
Ολυμπιακός 52-19 47
Πανιώνιος 48-24 42
ΑΟ Θήρας 45-27 36
ΠΑΟΚ 39-32 31
ΖΑΟΝ 37-36 30
ΑΕΚ 33-35 25 -18αγ.
Θέτις Βούλας 37-40 25 -18αγ.
Μίλωνας 26-45 20
Μαρκόπουλο 24-50 14
Άρης 18-50 12
Ηλυσιακός 13-53 6