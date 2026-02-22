Ομάδες

ΟΦΗ - Παναθηναϊκός: Τα highlights της αναμέτρησης στο Παγκρήτιο
Οnsports Team 22 Φεβρουαρίου 2026, 18:35
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

ΟΦΗ - Παναθηναϊκός: Τα highlights της αναμέτρησης στο Παγκρήτιο

ΟΦΗ - Παναθηναϊκός: Δείτε τα highlights με τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης για την 22η αγωνιστική της Super League.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-0 του ΟΦΗ στο Ηράκλειο για την 22η αγωνιστική της Super League, χάρη σε δύο καθοριστικά γκολ που διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα.

Το πρώτο τέρμα ήρθε νωρίς στο παιχνίδι από τον Ανδρέα Τετέι, ο οποίος συνεργάστηκε άψογα με τον Νταβίντε Καλάμπρια και «κρέμασε» με εκπληκτικό πλασέ τον Χριστογεώργο, ενώ το δεύτερο σημείωσε ο Ιταλός ποδοσφαιριστής με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο φινάλε της αναμέτρησης.

Όλα στραβά για τον ΟΦΗ, που δεν μπόρεσε να απειλήσει όσο θα ήθελε την εστία του Λαφόν, ενώ έχασε στην τελευταία φάση του ματς και τον Τιάγκο Νους με κόκκινη κάρτα.

Δείτε βίντεο με τα highlights του αγώνα:



