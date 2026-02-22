ΑΕΚ – Λεβαδειακός: Για πρώτη φορά βασικός ο Γκεοργκίεφ - Η ενδεκάδα του Νίκολιτς

INTIME SPORTS

Την πρώτη του εμφάνιση ως βασικός θα πραγματοποιήσει ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ, καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς τον επέλεξε στη βασική ενδεκάδα για το ΑΕΚ – Λεβαδειακός της 22ης αγωνιστικής στη Super League.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Λεβαδειακό στην κεκλεισμένων των θυρών Allwyn Arena, με στόχο το «τρίποντο» που θα την επαναφέρει στην κορυφή.

Με δεδομένο ότι ο Μάρκο Νίκολιτς δεν υπολογίζει στους τιμωρημένους Λάζαρο Ρότα και Αμπουμπακαρί Κοϊτά, φανέλα βασικού για πρώτη φορά από τη στιγμή που ήρθε στην ΑΕΚ πήρε ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ. Επίσης, στο αρχικό σχήμα είναι κι ο Πέτρος Μάνταλος.

Οι ενδεκάδες του ΑΕΚ - Λεβαδειακός

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Γκεοργκίεφ, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Λιούμπισιτς, Μάνταλος, Βάργκα, Γιόβιτς, ενώ στον πάγκο είναι οι: Μπρινιόλι, Βίντα, Πένραϊς, Γκρούγιτς, Μάριο, Περέιρα, Σαχαμπό, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Καλοσκάμης, Ελίασον, Ζίνι

Η ενδεκάδα του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν, Τσάπρας, Κορνέζος, Αμπού Χάνα, Μάγκνουσον, Βήχος, Τσοκάι, Κωστή, Βέρμπιτς, Μπάλτσι, Πεδρόσο.