Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ δεν ξέχασε τον Τζορτζ Μπάλντοκ, πανηγυρίζοντας με ελληνική σημαία
Onsports Team 22 Φεβρουαρίου 2026, 19:09
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Ελλάδα / Παναθηναϊκός

Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ δεν ξέχασε τον Τζορτζ Μπάλντοκ, πανηγυρίζοντας με ελληνική σημαία

Η ομάδα στην οποία αγωνιζόταν για χρόνια ο αδικοχαμένος διεθνής ποδοσφαιριστής, υποβίβασε την μεγάλη της αντίπαλο και αφιέρωσε την επιτυχία στη μνήμη του.

Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ επικράτησε στο τοπικό ντέρμπι της πόλης κόντρα στην Σέφιλντ Γουένσντεϊ. Το τελικό 2-1 δεν ήταν απλά μια νίκη όμως, καθώς η Γουένστνεϊ με το αποτέλεσμα αυτό υποβιβάζεται από την Championshiop. 13 αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος!

Όπως είναι λογικό οι γηπεδούχοι το πανηγύρισαν με την ψυχή τους. Όμως σε αυτές τις στιγμές, δεν ξέχασαν τον Τζορτζ Μπάλντοκ. Ο αδικοχαμένος διεθνής ποδοσφαιριστής με την Εθνική Ελλάδας, αγωνίστηκε για χρόνια στην ομάδα του Σέφιλντ. Έτσι όλοι θέλησαν να αφιερώσουν την επιτυχία αυτή στη μνήμη του.

Η ομάδα λοιπόν έβγαλε αναμνηστική φωτογραφία μπροστά στο πέταλο των οργανωμένων, κρατώντας μια ελληνική σημαία. Πάνω στην οποία υπήρχε το έμβλημα της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και το παρατσούκλι του Μπάλντοκ «Starman».



