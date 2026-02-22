Super League 2: «Διπλό» ανόδου ο Ηρακλής στην έδρα της Νίκης Βόλου

Onsports Team

Ο «γηραιός» πήρε σπουδαίας σημασίας νίκη στον Βόλο, ενώ η Αναγέννηση Καρδίτσας ηττήθηκε από τον Αστέρα Τρίπολης Β’ – Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες.

Καθοριστικό βήμα ανόδου για τον Ηρακλή στην 2η αγωνιστική των play offs του Α’ ομίλου της Super League 2. Ο «γηραιός» επικράτησε στην έδρα της Νίκης Βόλου με 1-0. Οι Θεσσαλονικείς έπαιζαν με παίκτη λιγότερο απ’ το 50’ (αποβλήθηκε ο Μάναλης), αλλά στο 68’ με αυτογκόλ του Πασαλίδη πήραν το καθοριστικό προβάδισμα.

Έτσι οι «κυανόλευκοι» είναι στο +7 και το μεγάλο φαβορί για τη μεγάλη επιστροφή στα… σαλόνια.

Στον άλλο αγώνα, η Αναγέννηση Καρδίτσας γνώρισε ήττα-σοκ στην Τρίπολη από τον βαθμολογικά αδιάφορο Αστέρα Β΄ με 1-0, από γκολ του Σιμόνι στο 89’ και είδε τις ελπίδες της για άνοδο να ελαχιστοποιούνται.

Στα play out, ο ΠΑΟΚ Β΄ επικράτησε 2-1 στους «Ζωσιμάδες» του ΠΑΣ Γιάννινα, που ουσιαστικά είναι καταδικασμένος μετά και τις διαδοχικές αφαιρέσεις βαθμών που του επιβλήθηκαν, ενώ ο Νέστος Χρυσούπολης συνέτριψε 5-1 τον Μακεδονικό και τον έστειλε στο... χείλος του γκρεμού. Ο Καμπανιακός απέσπασε «λευκή» ισοπαλία από την Καβάλα, αλλά παραμένει στη ζώνη του υποβιβασμού.

Play Off

Αστέρας Τρίπολης Β’ – Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0

Νίκη Βόλου – Ηρακλής 0-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ηρακλής 28

3. Νίκη Βόλου 21

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 21

4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 19

Play Out

Καβάλα – Καμπανιακός 0-0

Νέστος Χρυσούπολης – Μακεδονικός 5-1

ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ Β’ 1-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΠΑΟΚ Β’ 18

2. Καβάλα 13

3. Νέστος Χρυσούπολης 13

4. Καμπανιακός 10

5. Μακεδονικός 3

6. ΠΑΣ Γιάννινα -7

* Από τον ΠΑΣ Γιάννινα έχουν αφαιρεθεί συνολικά 15 βαθμοί, εκ των οποίων οι 3 οριστικά.