ΑΕΚ – Λεβαδειακός: Η «Ένωση» περιμένει τον κόσμο της, «ζεσταίνεται» η ατμόσφαιρα στην Πλατεία Αετού

Όλα είναι έτοιμα στη Νέα Φιλαδέλφεια ενόψει της αποψινής (22/2, 20:00) αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Λεβαδειακό – Μολονότι ο αγώνας είναι κεκλεισμένων των θυρών, ο κόσμος αναμένεται να δώσει βροντερό «παρών» έξω από την Allwyn Arena.

Έξω από το γήπεδο έχει ήδη στηθεί γιγαντοοθόνη, μέσω της οποίας οι φίλοι της Ένωσης θα παρακολουθήσουν την αναμέτρηση.

Ο χώρος ήταν έτοιμος τέσσερις ώρες πριν από τη σέντρα, ενώ από τις 17:00 έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα με dj, live performance, dancing show.

Η προσέλευση του κόσμου διαρκώς αυξάνεται όσο πλησιάζουμε προς την ώρα έναρξης του αγώνα.

Να θυμίσουμε ότι τόσο η ΠΑΕ ΑΕΚ όσο και η Original 21 έχουν απευθύνει κάλεσμα προς τους φίλους της ομάδας για δυναμική παρουσία.

Μάλιστα, θα υπάρξει προγραμματισμένη υποδοχή της ομάδας και κανονική διεξαγωγή των εκδηλώσεων έξω από το γήπεδο, παρά την απαγόρευση παρουσίας στις εξέδρες.