LIVE ΑΕΛ – ΠΑΟΚ: Η μονομαχία της Λάρισας για τη Super League
Οnsports Τeam 22 Φεβρουαρίου 2026, 17:45
SUPER LEAGUE / Α.Ε. Λάρισας / ΠΑΟΚ

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ΑΕΛ – ΠΑΟΚ, για την 22η αγωνιστική της Super League.

Ο ΠΑΟΚ έχει δύσκολη έξοδο στη Λάρισα, όπου αντιμετωπίζει την τοπική ΑΕΛ.

Οι «βυσσινί» δείχνουν διαφορετικό «πρόσωπο» με τον Σάββα Παντελίδη στον πάγκο τους, έχουν ανακτήσει τις ελπίδες για την παραμονή και θέλουν να δώσουν συνέχεια από την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» πηγαίνει στην Θεσσαλία με μοναδικό στόχο τη νίκη, η οποία θα τον διατηρήσει σε τροχιά πρωτιάς ενόψει και των play offs.

Ο ΠΑΟΚ είναι αήττητος στα τελευταία έξι παιχνίδια πρωταθλήματος με γηπεδούχο την ΑΕΛ, όπου υπάρχουν τρεις ισοπαλίες 1-1 και τρεις νίκες της ομάδας της Θεσσαλονίκης (δύο με 2-1 και μία με 2-0). Η τελευταία επικράτηση της ομάδας της Θεσσαλίας ήταν στις 28 Μαρτίου 2010 με 2-1 (16’ Κουζίν, 90’ Πούρι – 82’ Κοντρέρας).

