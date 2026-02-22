ΟΦΗ – Παναθηναϊκός: Με Παντελίδη και τριάδα στην άμυνα το «τριφύλλι» | Η ενδεκάδα του Μπενίτεθ

INTIME SPORTS

Οnsports Τeam

Με σύστημα που περιλαμβάνει τρεις στόπερ και νέα πρόσωπα στο αρχικό σχήμα παρατάσσει τον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΟΦΗ (16:00).

Το «τριφύλλι» θέλει πάση θυσία το «τρίποντο», προκειμένου να παραμείνει σε επαφή με την τέταρτη θέση και τον Λεβαδειακό, σε ένα κομβικό σημείο της σεζόν.

Ο Ισπανός τεχνικός κατέληξε στις επιλογές του, έχοντας να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, καθώς δεν υπολογίζει στους Ντέσερς, Πελίστρι, Τσιριβέγια, Σισοκό, Κώτσιρα, Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Λαφόν, με τους Γεντβάι, Ίνγκασον και Ερνάντεθ να συνθέτουν την τριάδα στην άμυνα. Στα άκρα θα κινηθούν οι Καλάμπρια (δεξιά) και Κυριακόπουλος (αριστερά), ενώ στον άξονα θα αγωνιστούν οι Σιώπης και Κοντούρης.

Στην κορυφή της επίθεσης θα τοποθετηθεί ο Τετέι, με τους Παντελίδη και Αντίνο να κινούνται πίσω του σε ελεύθερο ρόλο.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Γέντβαϊ, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Κοντούρης, Αντίνο, Παντελίδης, Τετέι, ενώ στον πάγκο είναι οι: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Τσέριν, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς.

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Ανδρούτσος, Αθανασίου, Αποστολάκης, Κανελλόπουλος, Νους, Φούντας, Σαλσίδο