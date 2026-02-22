Ομάδες

Παναθηναϊκός: Το μήνυμα του MVP, Χέιζ – Ντέιβις | «Βρίσκεις είτε δικαιολογίες, είτε τον τρόπο»
INTIME SPORTS
Οnsports Τeam 22 Φεβρουαρίου 2026, 15:01
ΜΠΑΣΚΕΤ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Το μήνυμα του MVP, Χέιζ – Ντέιβις | «Βρίσκεις είτε δικαιολογίες, είτε τον τρόπο»

Ο Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις αναδείχθηκε MVP του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας και έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω ανάρτησης στα social media.

Ο Αμερικανός φόργουορντ μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό και επιβεβαίωσε την ποιότητά του.

Τελείωσε τον τελικό με 15 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 17 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και κέρδισε το βραβείο του MVP.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Χέιζ – Ντέιβις προχώρησε σε ανάρτηση, τονίζοντας πως δεν βρίσκεται ακόμη στο 100%, αλλά βρήκε τον τρόπο να βοηθήσει την ομάδα του. 

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Με τζετ λαγκ. Σκουριασμένος. Εκτός φόρμας. Με 4 ώρες ύπνο. Μπορείς είτε να βρεις δικαιολογίες, είτε να βρεις τον τρόπο...».



