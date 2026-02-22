Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/02) - Πού θα δείτε τη Super League και τη δράση στην Ευρώπη

EUROKINISSI

Onsports Team

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (22/02).

Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό μενού της ημέρας, με τις αναμετρήσεις της Super League να ξεχωρίζουν. Στις 16:00 ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και ο Πανσερραϊκός τον Βόλο.

Ακολουθεί στις 18:00 το ματς της ΑΕΛ Novibet με τον ΠΑΟΚ, στις 19:00 ο αγώνας του Άρη με την Κηφισιά και το πρόγραμμα κλείνει στις 20:00 με το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Λεβαδειακό.

Οι αγώνες σε Παγκρήτιο, Λάρισα και Νέα Φιλαδέλφεια θα καλυφθούν από το Cosmote TV, ενώ αυτοί σε Σέρρες και «Κλ. Βικελίδης» από τη Nova.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: