Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (22/02) - «Τον εξαφάνισε»
EUROKINISSI
Onsports Team 22 Φεβρουαρίου 2026, 09:51
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Κυριακής (22/02).

Απόλυτη ήταν η κυριαρχία του Παναθηναϊκού AKTOR στον τελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Ολυμπιακό. Το «τριφύλλι» δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στους «ερυθρόλευκους» και «Τον εξαφάνισε» ενώ ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις ήταν ο «Cup Changer».

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός έκανε «Δυναμική επιστροφή» στις νίκες και τη Super League μετά το 2-0 επί του Παναιτωλικού, τη στιγμή που η ΑΕΚ έκανε κάλεσμα «Όλοι μαζί» για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



