Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (22/02) - «Τον εξαφάνισε»

EUROKINISSI

Onsports Team

Απόλυτη ήταν η κυριαρχία του Παναθηναϊκού AKTOR στον τελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Ολυμπιακό. Το «τριφύλλι» δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στους «ερυθρόλευκους» και «Τον εξαφάνισε» ενώ ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις ήταν ο «Cup Changer».

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός έκανε «Δυναμική επιστροφή» στις νίκες και τη Super League μετά το 2-0 επί του Παναιτωλικού, τη στιγμή που η ΑΕΚ έκανε κάλεσμα «Όλοι μαζί» για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό.