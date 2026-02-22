Ομάδες

Ο Παναθηναϊκός των τίτλων: Έτσι γράφεται και αλλάζει η ιστορία!
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 22 Φεβρουαρίου 2026, 08:15
ΜΠΑΣΚΕΤ / Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός των τίτλων: Έτσι γράφεται και αλλάζει η ιστορία!

Ο Παναθηναϊκός έκανε πλάκα στον Ολυμπιακό, κατέκτησε το 22ο Κύπελλο Ελλάδας της ιστορίας του και πλέον έχει την κατάσταση στα χέρια του.

Ηράκλειο, αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος

Ο Παναθηναϊκός είναι ο απόλυτος κυρίαρχος. Είναι ο μεγάλος νικητής. Η ομάδα που κατέκτησε απόλυτα δίκαια και με τον πλέον εμφατικό τρόπο έναν ακόμα τίτλο. Μία ακόμα κούπα.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην πήγε με τον τίτλο του φαβορί στην Κρήτη, αλλά πάνω στο παρκέ απέδειξε ότι είναι η καλύτερη ομάδα.

Η ήττα του «τριφυλλιού» από τον Κολοσσό την Κυριακή το βράδυ έφερε άπαντες ενώπιον των ευθυνών τους και άπαντες κατάλαβαν την κρισιμότητα των στιγμών.

Και το ότι η νοοτροπία όλων στα αποδυτήρια της ομάδας άλλαξε φάνηκε στην πράξη. Όχι στα λόγια. 30 πόντοι στον ΠΑΟΚ, 30 πόντοι στον Ηρακλή και παιχνίδι 20 πόντων κόντρα στον Ολυμπιακό.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός έχει την κατάσταση στα χέρια του. Το τσιπάκι έχει γυρίσει, ο Ντέιβις δίνει στην ομάδα του «τριφυλλιού» ότι της έλειπε και παίκτες που δεν είχαν καταφέρει να κάνουν το step up είναι έτοιμοι να δώσουν απαντήσεις.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έκρινε την αναμέτρηση, ο Ντίνος Μήτογλου ακόμα και στο «5» έδειξε ότι έχει αρχίσει και βρίσκει για τα καλά τον καλό του εαυτό και άπαντες δείχνουν να έχουν βρει «χημεία», ρόλους και… κίνητρο.

Ο πρώτος στόχος βάφτηκε πράσινος, αλλά ακόμα είναι νωρίς. Η σεζόν έχει πολύ δρόμο μπροστά, με τον Παναθηναϊκό να έχει πολλή δουλειά και πολλά εμπόδια. Ο Αταμάν έδειξε ότι στην πιο δύσκολη φουρτούνα κατάφερε να βγάλει την ομάδα από τα… βράχια και δείχνει και πάλι ότι είναι πανέτοιμος να την «οδηγήσει» με ασφάλεια στην κορυφή.



