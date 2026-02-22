Super League: «Μάχη» Ευρώπης στο Ηράκλειο, κορυφής στη Ν. Φιλαδέλφεια - Το πρόγραμμα της αγωνιστικής

Eurokinissi Sports

Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίζεται και ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της 22ης στροφής του φετινού… μαραθωνίου στην πρώτη τη τάξει εθνική κατηγορία. Αναμφίβολα το ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα ματς σε Παγκρήτιο Στάδιο και Allwyn Arena.

Συγκεκριμένα, στις 16:00 στην πρωτεύουσα της Κρήτης θα διεξαχθεί μία «μάχη» που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τις ομάδες που θα παλέψουν για την Ευρώπη. Ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο «κεκλεισμένων των θυρών» Παγκρήτιο Στάδιο, με τις δύο ομάδες να «καίγονται» για τη νίκη και συνάμα το «τρίποντο».

Οι Κρητικοί βρίσκονται στην 8η θέση έχοντας συγκεντρώσει 25 βαθμούς και είναι στο +1 από τον Ατρόμητο που ακολουθεί και τον… απειλεί να του πάρει τη θέση για τα play offs της Ευρώπης. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός καλείται να δείξει αντίδραση μετά την ισοπαλία 1-1 με την ΑΕΛ Novibet στη Λεωφόρο και θα ψάξει το «διπλό» που θα τον φέρει ακόμα πιο κοντά στην τετράδα και τη συμμετοχή στα play offs για τον τίτλο.

Την ίδια ώρα, ο Πανσερραϊκός θα παίξει κόντρα στον Βόλο ΝΠΣ. Οι Σερραίοι είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με μόλις 9 βαθμούς, φαίνεται πως έχουν… χάσει το «τρένο» της παραμονής, αλλά εμφανίζονται διατεθειμένοι να παλέψουν όλα τα ματς. Από τη δική τους μεριά, οι Θεσσαλοί αναζητούν το «διπλό» που θα τους εδραιώσει στα play offs της Ευρώπης.

Δύο ώρες αργότερα, στις 18:00 θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της ΑΕΛ Novibet με τον ΠΑΟΚ στην Λάρισα. Οι «βυσσινί» δείχνουν διαφορετικό «πρόσωπο» με τον Σάββα Παντελίδη στον πάγκο τους, έχουν ανακτήσει τις ελπίδες για την παραμονή και θέλουν να δώσουν συνέχεια από την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» πηγαίνει στην Θεσσαλία με μοναδικό στόχο τη νίκη, η οποία θα τον διατηρήσει σε τροχιά πρωτιάς ενόψει και των play offs.

Ακολουθεί στις 19:00 το παιχνίδι του Άρη με την Κηφισιά στο «Κλ. Βικελίδης». Οι «κίτρινοι» προέρχονται από δύο ισοπαλίες, τη στιγμή που το «συγκρότημα» των βορείων προαστίων της Αθήνας πλησιάζει τρεις μήνες χωρίς να «γευτεί» τη χαρά της νίκης. Οι Θεσσαλονικείς θέλουν τους βαθμούς για το καλύτερο πλασάρισμα στα play offs 5-8, ενώ οι νεοφώτιστοι χρειάζονται άμεσα βαθμολογική… ανάσα, καθώς κινδυνεύουν να μπουν σε μεγάλες περιπέτειες για την παραμονή τους.

Τέλος, στις 20:00 θα διεξαχθεί ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Λεβαδειακό. Το ματς θα είναι «κεκλεισμένων των θυρών», λόγω τιμωρίας της Ένωσης, η οποία θέλει τη νίκη για να μπορέσει να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας, όπου εμφανίζεται ο Ολυμπιακός, μ’ ένα ματς περισσότερο. Από την πλευρά τους, οι Βοιωτοί θέλουν ένα θετικό αποτέλεσμα, στην προσπάθεια που κάνουν να κρατήσουν την θέση τους στην πρώτη 4άδα της βαθμολογίας.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής:

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος 1-2

Ολυμπιακός - Παναιτωλικός 2-0

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

16:00 ΟΦΗ - Παναθηναϊκός (Cosmote Sport 1HD)

16:00 Πανσερραϊκός - Βόλος ΝΠΣ (Novasports Prime)

18:00 ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ (Cosmote Sport 2HD)

19:00 Άρης - Κηφισιά (Novasports Prime)

20:00 ΑΕΚ - Λεβαδειακός (Cosmote Sport 1HD)

Η βαθμολογία της Super League (σε 21 αγώνες)

Ολυμπιακός 50 -22 αγ.

2. ΑΕΚ 49

3. ΠΑΟΚ 46 -20 αγ.

4. Λεβαδειακός 39

5. Παναθηναϊκός 33 -20 αγ.

6. Άρης 27

7. Βόλος ΝΠΣ 26

8. ΟΦΗ 25 -20 αγ.

9. Ατρόμητος 24 -22 αγ.

10. Παναιτωλικός 21 -22 αγ.

11. Κηφισιά 20 -20 αγ.

12. ΑΕΛ Novibet 20

13. Αστέρας AKTOR 16 -22 αγ.

14. Πανσερραϊκός 9

Επόμενη αγωνιστική (23η)

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

17:00 ΟΦΗ - ΑΕΛ Novibet

19:30 Ατρόμητος - Παναιτωλικός

20:00 Κηφισιά - Λεβαδειακός

Κυριακή 1 Μαρτίου

16:00 Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός

17:30 Βόλος ΝΠΣ - ΑΕΚ

19:00 ΠΑΟΚ - Αστέρας AKTOR

20:00 Παναθηναϊκός - Άρης