Final 8: Τα σάρωσε όλα ο Χέις-Ντέιβις! Αναδείχθηκε MVP του τελικού
Eurokinissi Sports
Onsports Team 21 Φεβρουαρίου 2026, 22:12
ΜΠΑΣΚΕΤ / Παναθηναϊκός

Final 8: Τα σάρωσε όλα ο Χέις-Ντέιβις! Αναδείχθηκε MVP του τελικού

Πολυτιμότερος παίκτης του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας αναδείχθηκε ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις.

Ο Αμερικάνος σούπερ σταρ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στον τελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας που έλαβε χώρα στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Στην μόλις τρίτη του συμμετοχή με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR, ο έμπειρος Αμερικανός φόργουορντ, απέδειξε την ποιότητα και την αγωνιστική του αξία.

Στον μεγάλο τελικό ήταν ο κορυφαίος του παρκέ, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη και κατακτώντας τον τίτλο του MVP με 17 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους (6/7 δίποντα, 1/6 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο, έχοντας καθοριστική συμβολή στην επιτυχία του «τριφυλλιού».



