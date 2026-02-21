Final 8: Τα σάρωσε όλα ο Χέις-Ντέιβις! Αναδείχθηκε MVP του τελικού

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Ο Αμερικάνος σούπερ σταρ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στον τελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας που έλαβε χώρα στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Στην μόλις τρίτη του συμμετοχή με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR, ο έμπειρος Αμερικανός φόργουορντ, απέδειξε την ποιότητα και την αγωνιστική του αξία.

Στον μεγάλο τελικό ήταν ο κορυφαίος του παρκέ, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη και κατακτώντας τον τίτλο του MVP με 17 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους (6/7 δίποντα, 1/6 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο, έχοντας καθοριστική συμβολή στην επιτυχία του «τριφυλλιού».