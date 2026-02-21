ΑΕΛ: Η αποστολή για το ματς με τον ΠΑΟΚ

Onsports Team

Οι «βυσσινί» με τον Γκαέλ Κακουτά να είναι διαθέσιμος για πρώτη φορά, ετοιμάζονται για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην έδρα τους.

Η ΑΕΛ έχει δύσκολη αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ στο ΑΕL FC Arena (Κυριακή 22/2, 18:00) για την 22η Αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League).

Ο Σάββας Παντελίδης θα έχει για πρώτη φορά στη διάθεσή του τον Γκαέλ Κακουτά αλλά και τον Λαζάρ Ρόσιτς, με τον 34χρονο μεσοεπιθετικό και τον 32χρονο κεντρικό αμυντικό να αποτελούν τα δυο τελευταία – χρονικά – μεταγραφικά αποκτήματα της ΑΕΛ. Αντίθετα, εκτός λόγω τιμωρίας είναι ο Επαμεινώνδας Παντελάκης.

Οι 22 παίκτες που επέλεξε ο τεχνικός των «βυσσινί» είναι οι:

Αναγνωστόπουλος, Μελίσσας, Μασόν, Αποστολάκης, Ρόσιτς, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Κοσονού, Σίστο, Ατανάσοφ, Ναόρ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Πασάς, Γκαράτε, Ενγκόι, Κακουτά.