Final 8: Το 22ο στον Κρητικό ουρανό για τον Παναθηναϊκό – Η απονομή του Κυπέλλου, γιούχα σε Λιόλιο
Onsports Team 21 Φεβρουαρίου 2026, 22:28
BASKET LEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Final 8: Το 22ο στον Κρητικό ουρανό για τον Παναθηναϊκό – Η απονομή του Κυπέλλου, γιούχα σε Λιόλιο

Το τρόπαιο ψηλά σήκωσαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Κώστα Σλούκα να το δίνει πρώτα σε Κέντρικ Ναν και Τζέριαν Γκραντ – Δείτε την απονομή.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θριαμβευτικά και εμφατικά κατέκτησε το 22ο Κύπελλο της ιστορίας του. Παίρνοντας τον πρώτο τίτλο του 2026, χρονιά στην οποία ευελπιστεί να συνεχίσει να… σαρώνει, όπως επιτάσσει η ιστορία του.

Την απονομή του Κυπέλλου έκανε ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος αποδοκιμάστηκε έντονα από τους φίλους των «πράσινων». Μάλιστα φώναξαν και συνθήματα εναντίον του.

Μετά την απονομή των μεταλλίων, το τρόπαιο πήγε στα χέρια του Κώστα Σλούκα και το γήπεδο γέμισε με πράσινα κομφετί για λογαριασμό των θριαμβευτών του «τριφυλλιού».

Δείτε την απονομή:



