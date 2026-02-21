Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 68-79: Τον διέλυσε και το σήκωσε και αυτό, ακούς;

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να μετράει σερί, συνεχίζει να μετράει νίκες και ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να μετράει τίτλους και κούπες. Ο Παναθηναϊκός στον τελικό της Κρήτης διέσυρε τον Ολυμπιακό, τον έκανε μια χαψιά από τηγν πρώτη στιγμή και του έδωσε να καταλάβει πως όλα πλέον έχουν αλλάξει. Οι πράσινοι με εμφάνιση από τα πιο... άρρωστα όνειρα των οαδών τους, έκαναν πλάκα στον Ολυμπιακό, επικράτησαν με 68-79 και κατέκτησαν και αυτό το Κύπελλο, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους.

Οι παίκτες του Εργκξίν Αταμάν διέσυραν τους αντιπάλους τους, αλλά και τους διαιτητές της ΕΟΚ οι οποίοι έκαναν τα πάντα για να ανατρέψουν την κατάσταση και να κρατήσουν ζωντανό τον Ολυμπιακό στο ματς.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με ξεκάθαρη διάθεση στο παιχνίδι να “χτυπήσει” μέσα στη ρακέτα. Είτε δια χειρός Ρισόν Χολμς, είτε μέσω των περιφερειακών του. Τζέριαν Γκραντ και Κέντρικ Ναν προσπαθούσαν να μπαίνουν συνέχεια στη ρακέτα του Ολυμπιακού, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να ανοίγει λογαριασμό με σουτ τριών πόντων. Ο Παναθηναϊκός στις άμυνα προσπαθούσε να παίζει με παγίδες, με τον Ολυμπιακό να έχει πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας και τον Σάσα Βεζένκοφ να βρίσκεται πάντα στο σωστό σημείο. Το 4-3 του Ολυμπιακού έγινε 4-9 για τον Παναθηναϊκό ο οποίος έψαχνε τον τρόπο να τρέξει στον αιφνιδιασμό, ενώ με σουτ τριών πόντων ο Όσμαν, έκανε το 6-12, δίνοντας διαφορά 6 πόντων στην ομάδα του, με τη συμπλήρωση πέντε λεπτών αγώνα.

Ο Βεζένκοφ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού καθώς είχε πετύχει τους 8 από τους 10 πόντους της ομάδας του, με τον Μιλουτίνοφ να προσθέτει δύο ακόμα πόντους από βολές έπειτα από φάουλ εφεύρεση με το οποίο χρέωσε τον Χολμς ο Παπαπέτρου. Την ίδια ώρα ο Τσιμπούρης είχε πιάσει… δουλειά για τα καλά, με τον Γκραντ με γκολ-φάουλ να κάνει το 10-15.

Ο Ολυμπιακός βρίσκει τρίποντο από το… πουθενά από τον Ουόρντ, με τον Τσιμπούρη να συνεχίζει να τα βλέπει όλα… κόκκινα. Ο Χολμς πετυχαίνει καλαθάρα μπροστά στον Τζόουνς, με τους διαιτητές να μη δίνουν τίποτα, αλλά ο κ. Τσιμπούρης στην επόμενη φάση ανακαλύπτει ένα ακόμα φάουλ του Γκραντ πάνω στον Βεζένκοφ και πάλι βολές για τον Ολυμπιακό, ο οποίος κλείνει το δεκάλεπτο με το σκορ στην ισοπαλία με σκορ 17-17.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος και πάλι είχε ξεκάθαρο πλάνο για το παιχνίδι του. Στο τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου ο Αταμάν έριξε στο παρκέ τον Ντέιβις και από εκείνη τη στιγμή είχε ζητήσει να περνάει η μπάλα χαμηλά στα χέρια του. Αποτέλεσμα ο Αμερικανός να βάλει 6 πόντους, να δημιουργήσει ακόμα περισσότερους και ο Παναθηναϊκός να επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό του. Το 17-17 της πρώτης περιόδου, στα μισά της δεύτερης είχε γίνει 19-33, με τον Παναθηναϊκός να “τρέχει” σερί 2-16. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ήταν ο παίκτης που έκανε τη διαφορά, “εκτελώντας” από παντού, ενώ έπαιζε καταπληκτική άμυνα στους “ερυθρόλευκους”.

Τσιμπούρης και ΣΦΑ συνέχιζαν την προσπάθεια τους να διατηρήσουν τον Ολυμπιακό στο ματς αλλά ο Παναθηναϊκός έκανε ότι ακριβώς έπρεπε. Ο Ναν έβρισκε τον τρόπο να φτάνει μέχρι το καλάθι του Ολυμπιακού, ο Χέιζ δημιουργούσε και ο Ρογκαβόπουλος με ένα ακόμα τρίποντο έκανε το 25-40 για τον Παναθηναϊκό, 2:30 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ο Ρογκαβόπουλος ήταν σε εξαιρετικό βράδυ, έκανε τα πάντα με τέλειο τρόπο και με 5 ακόμα δικούς του πόντους έστειλε τον Παναθηναϊκό στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με το σκορ στο 29-45.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι διαιτητές μπήκαν πιο αποφασισμένοι για να γυρίσουν το ματς και προσπάθησαν να το κάνουν με κάθε τρόπο. Παπαπέτρου και Τσιμπούρης ελέγχονται για πάρα πολλά σφυρίγματα “πετώντας” εκτός με συνοπτικές διαδικασίες τον Ρισόν Χολμς με 4 φάουλ και τον Κέντρικ Ναν με 3 φάουλ. Επιθετικά φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού που δε δόθηκαν ποτέ, αμυντικά ανύπαρκτα που χρεωνόντουσαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά παρ’ όλα αυτά ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να είναι καλύτερος. Με εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας και πολύ έξυπνο παιχνίδι από τον Ρογκαβόπουλο ο Παναθηναϊκός στο 25’ ήταν μπροστά με 41-57.

Ο Παναθηναϊκός, παρά τις προσπάθειες των γκρι, συνέχιζε να είναι το απόλυτο αφεντικό και παρά το γεγονός ότι η άμυνα του είχε χαλαρώσει. Ο Μήτογλου έκανε εξαιρετικό παιχνίδι τελειώνοντας τις φάσεις, με τον Ντέιβις να παραδίδει μπασκετικά μαθήματα και στις δύο πλευρές του γηπέδου και με τρίποντο στο transition έστειλε τη διαφορά στους 18 πόντους, 46-64, 2:40 πριν το τέλος της περιόδου. Ο Κατραχούρας έκανε το μαγικό του, χρεώνοντας τον Ναν με 4ο προσωπικό, με τον Όσμαν να χάνει τετ α τετ στον αιφνιδιασμό και αντί το δεκάλεπτο να “κλείσει” με πάνω από 20 πόντους, να τελειώνει στο 51-69.

Με τρίποντο του Φουρνιέ ξεκινάει η τελευταία περίοδος με τη διαφορά να πέφτει στους 15 πόντους και τον Ουόκαπ με εύκολο δεξί λέι απ να τη ρίχνει ακόμα περισσότερο, στους 13. Ο Όσμαν χάνει δει απ, ο Αταμάν σηκώνει τον Ρογκαβόπουλο, αλλά ο Τούρκος παίκτης με σουτ τριών πόντων στέλνει τη διαφορά στους 16 και τον Ρογκαβόπουλο πίσω στη θέση του. Στο επόμενο δίλεπτο ο Παναθηναϊκός χαλάρωσε επικίνδυνα δίνοντας δικαιώματα αλλά και την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να μειώσει και να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ο Αταμάν είχε δοκιμάσει σχήμα με Χουάντσο στο “5”, Ντέιβις στο “4” και Όσμαν στο “3” και με το σκορ στο 63-75 έπειτα από δύο τρίποντα του Ολυμπιακού επανέφερε τους Ρισόν Χολμς και Κέντρικ Ναν, με τον διαιτητή Κατραχούρα να προκαλεί με τις αποφάσεις του.

Το ματς δεν το έχανε ο Παναθηναϊκός όσο και αν προσπαθούσαν με τους πράσινους να σηκώνουν και αυτή την κούπα στον ουρανό της Κρήτης.

Τα Δεκάλεπτα: 17-17, 29-45, 51-69, 68-79

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 11 (1), Ουόρντ 5 (1), Μόρις, Βεζένκοφ 16, Παπανικολάου 3 (1), Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ 4 (1), Μιλουτίνοφ 5, Χολ, Τζόουνς 12, Φουρνιέ 12 (2)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Οσμαν 7 (2), Χολμς 8, Σλούκας 3 (1), Χέιζ-Ντέιβις 15 (1), Ρογκαβόπουλος 14 (3), Γκραντ 11, Ναν 7, Ερνανγκόμεθ 3 (1), Μήτογλου 11 (1)