Αταμάν: «Ένα ακόμα Κύπελλο για το μουσείο του Παναθηναϊκού»

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε ικανοποιημένος, αφιερώνοντας τη νίκη στους φίλους του Παναθηναϊκού και εκφράζοντας την υπερηφάνειά του για την προσπάθεια των παικτών του.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος κόουτς μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ ανέφερε:

«Είμαι χαρούμενος για τους οπαδούς. Δείξαμε ότι είμαστε καλή ομάδα, να συνεχίσουμε έτσι. Είναι ακόμα ένα κύπελλο για το μουσείο του Παναθηναϊκού. Είμαι περήφανος για το hustle των παικτών».

Για την προσθήκη του Χέις-Ντέιβις: «Μας δίνει ποιότητα και εμπειρία».