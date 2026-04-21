ΝΒΑ: Ο Γουεμπανιάμα σαρώνει τα βραβεία γράφοντας ιστορία - Αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικός της σεζόν

Onsports Team

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έγραψε ιστορία, καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικός της σεζόν στο NBA, συγκεντρώνοντας το 100% των ψήφων πρώτης θέσης και έγινε ο πρώτος παίκτης στα χρονικά του θεσμού που το πετυχαίνει.

Ο σέντερ των Σαν Αντόνιο Σπερς, σε ηλικία 22 ετών και 98 ημερών, έγινε παράλληλα ο νεαρότερος νικητής του θεσμού, έχοντας μέσο όρο 3,1 κοψίματα ανά αγώνα (πρώτος στο πρωτάθλημα για τρίτη διαδοχική χρονιά). Την ίδια στιγμή, κατέγραψε 25,0 πόντους και 11,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξαιρετική πορεία της ομάδας του (62-20), που είχε την τρίτη καλύτερη άμυνα στη λίγκα.

Ο Γουεμπανιάμα συγκέντρωσε 500 βαθμούς στην σχετική ψηφοφορία και έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης των Σπερς μετά τον Ντέιβιντ Ρόμπινσον που κατακτά το βραβείο μέσα στις τρεις πρώτες σεζόν του. Παράλληλα, συνέχισε την παράδοση του οργανισμού, με το Σαν Αντόνιο να μετρά πλέον τέσσερις διαφορετικούς νικητές (Άλβιν Ρόμπερτσον, Ντέιβιντ Ρόμπινσον, Καγουάι Λέοναρντ και Γουεμπανιάμα).

Στη δεύτερη θέση της ψηφοφορίας βρέθηκε ο Τσετ Χόλμγκρεν των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ενώ τρίτος ήταν ο Οσάρ Τόμπσον των Ντιτρόιτ Πίστονς, με τους Ρούντι Γκομπέρ (Μινεσότα) και Σκότι Μπαρνς (Τορόντο) να συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.