Γιάννης Αντετοκούνμπο: Προκαλεί θόρυβο παλαίμαχος φόργουορντ του NBA - «Θα πάει στο Ορλάντο»

Οι Ορλάντο Μάτζικ θα είναι η επόμενη ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, σύμφωνα με τον παλαίμαχο φόργουορντ των Μιλγουόκι Μπακς, Τσάρλι Βιλανουέβα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναμένεται να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν από τους Μιλγουόκι Μπακς και το μέλλον αποτελεί διαρκές θέμα συζήτησης στα αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο Τσάρλι Βιλανουέβα, παλαίμαχος φόργουορντ που έπαιξε για μια τριετία και στα «ελάφια» (2006-2009), δήλωσε μετά βεβαιότητας πως ο 31χρονος Έλληνας σούπερ σταρ θα αγωνίζεται στους Ορλάντο Μάτζικ αντί του Πάολο Μπανκέρο από την επόμενη σεζόν.

«Ξέρετε πού θα πάει ο Γιάννης; Στους Ορλάντο Μάτζικ. Να θυμάστε ότι το είπα! Ο Γιάννης πάει στους Ορλάντο Μάτζικ! Πάολο (Μπανκέρο), καλό βράδυ», είπε χαρακτηριστικά.

Aρκετοί ρεπόρτερ του NBA θεωρούν πως ο Αντετοκούνμπο προτιμά να συνεχίσει να αγωνίζεται σε ομάδα της Ανατολής, λόγω της μεγαλύτερης ευκολίας στα ταξίδια προς την Ελλάδα.

Από την πλευρά του ο Πάολο Μπανκέρο, είχε φέτος 22,2 πόντους, 8,4 ριμπάουντ και 5,2 ασίστ σε 34,8 λεπτά κατά μέσο όρο με το Ορλάντο, που τα ξημερώματα του Σαββάτου δίνει ματς πρόκρισης στα playoffs φιλοξενώντας τους Χόρνετς. Το καλοκαίρι του 2025 είχε υπογράψει πενταετή επέκταση έναντι συνολικά 239 εκατ. δολαρίων, που μπορεί να φτάσει ως τα 287 εκατ. δολάρια.