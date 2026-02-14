Ομάδες

Έπος με τον coach Γιάννη Αντετοκούνμπο: Μοίρασε οδηγίες και «στόλισε» τον Σαράνια!
Onsports Team 14 Φεβρουαρίου 2026, 09:21
NBA

Ο Έλληνας σούπερ σταρ μπορεί να μην συμμετάσχει στο All-Star Game λόγω του τραυματισμού του, ωστόσο φρόντισε να δώσει show ως προπονητής

Ο Έλληνας σούπερ σταρ μπορεί να μην αγωνιστεί στο All-Star Game λόγω τραυματισμού, όμως δεν έχασε την ευκαιρία να κλέψει την παράσταση από τον πάγκο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναλαμβάνει ρόλο προπονητή στο celebrity game, το οποίο ανοίγει την αυλαία της μεγάλης γιορτής του NBA, και φρόντισε από νωρίς να χαρίσει απολαυστικές στιγμές πριν από το τζάμπολ.

Αρχικά, ο «Greek Freak» έδωσε κατευθυντήριες γραμμές στον Tacko Fall και στον Keegan-Michael Key, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να… διαπραγματεύεται τον χρόνο συμμετοχής τους, ανάλογα με το πόσα καλάθια θα πετύχουν.

Στη συνέχεια, ο Giannis εμφανίστηκε σε flash interview κρατώντας ποπ-κορν και δεν δίστασε να πειράξει τον Shams Charania, που βρίσκεται στην ομάδα του, σχολιάζοντας με χιούμορ πως… δυσκολεύεται να σκοράρει!



