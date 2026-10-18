EuroLeague: Ο Μποντιρόγκα προανήγγειλε 24 ομάδες και franchises από τη σεζόν 2027/28

Αλλαγές στη δομή της EuroLeague προανήγγειλε ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, επιβεβαιώνοντας πως στα σχέδια της διοργάνωσης βρίσκεται η αύξηση των συμμετεχόντων από 20 σε 24 ομάδες, αλλά κι η εισαγωγή του μοντέλου των franchises.

Μιλώντας στην εκπομπή «Radar Forum» του Nova.rs, ο επικεφαλής της EuroLeague αναφέρθηκε στον σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα της διοργάνωσης, με ορίζοντα εφαρμογής των αλλαγών την αγωνιστική περίοδο 2027/28.

Το πλάνο προβλέπει ένα διαφορετικό σύστημα διεξαγωγής, καθώς το σημερινό μοντέλο, στο οποίο όλες οι ομάδες αντιμετωπίζουν η μία την άλλη, αναμένεται να δώσει τη θέση του σε μια δομή δύο περιφερειών. «Τα επόμενα βήματα για τη EuroLeague είναι η επέκταση και τα franchises. Την επόμενη χρονιά αλλάζουμε το φορμάτ από τις 20 ομάδες όπως είναι σήμερα, όπου όλοι παίζουν με όλους, σε 24 ομάδες, με ουσιαστικά δύο περιφέρειες. Δεν έχουμε καθορίσει ακόμη τα κριτήρια με τα οποία θα δημιουργηθούν αυτές οι περιφέρειες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μποντιρόγκα.

Παράλληλα, ο CEO της διοργάνωσης στάθηκε στο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από συλλόγους για την ένταξή τους στην EuroLeague μέσω του συστήματος των franchises. Όπως αποκάλυψε, οι προτάσεις που έχουν φτάσει στα χέρια της διοργανώτριας αρχής προέρχονται τόσο από ομάδες που αγωνίζονται στο EuroCup όσο και από συλλόγους εκτός της διοργάνωσης. «Τα franchises έρχονται επίσης. Έχουμε πολλά αιτήματα, πολλές προτάσεις, ορισμένες ομάδες προέρχονται από το EuroCup και άλλες εκτός αυτού. Μας έχουν καταθέσει δεσμευτικές προτάσεις, εκφράζοντας την επιθυμία τους να γίνουν μέλη της EuroLeague στο μέλλον», σημείωσε.

Η διεύρυνση του πρωταθλήματος κι η υιοθέτηση του μοντέλου των franchises αποτελούν, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Μποντιρόγκα, βασικούς άξονες του σχεδιασμού για τη νέα εποχή της EuroLeague, ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα, με κυριότερο τα κριτήρια βάσει των οποίων θα διαμορφωθούν οι δύο περιφέρειες.