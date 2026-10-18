Παναθηναϊκός AKTOR - Περιστέρι: Δεν θα αγωνιστεί στο δεύτερο ημίχρονο ο Γιαμπουσέλε - Ο λόγος

Ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενεί αυτή την ώρα στο «Telekom Center Athens» το Περιστέρι για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε δεν θα αγωνιστεί στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα καθώς δέχθηκε ένα χτύπημα χαμηλά στο καλάμι. Ο Γάλλος φόργουορντ αισθάνεται αρκετό πόνο στο συγκεκριμένο σημείο, δεδομένου ότι είχε ταλαιπωρηθεί εκεί και από παλαιότερο τραυματισμό.

Για τον λόγο αυτό, το τεχνικό και ιατρικό επιτελείο των «πρασίνων» αποφάσισε να τον προφυλάξει από τη συνέχεια της αναμέτρησης, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί η κατάστασή του.