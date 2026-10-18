Ομπράντοβιτς: “Πολύ σημαντικοί για εμάς Ναν και Σλούκας”

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αμέσως μετά το τέλος του αγώνα σε δηλώσεις του στον Sportfm TV και τον Ηλία Βαλιώτη στάθηκε στην επιστροφή των δύο παικτών. 

Ομπράντοβιτς: “Πολύ σημαντικοί για εμάς Ναν και Σλούκας”
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Ο Παναθηναϊκός επικράτησε άνετα του Περιστερίου και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στάθηκε στην... αντίδραση της ομάδας του και την επιστροφή των Σλούκα και Ναν.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για την αντίδραση των παικτών του μετά την πρώτη ήττα: "Δεν έχει να κάνει με την ήττα. Έχει να κάνει με το πως πρέπει να αντιδρούμε από κάποια κακή εικόνα. Έπρεπε να κερδίσουμε και το κάναμε. Οι ήττες και τα συνεχόμενα ματς είναι κομμάτι της ζωής μας".

Για την επιστροφή Ναν και Σλούκα: "Είχαν μεγάλη επιθυμία να αγωνιστούν. Είναι πολύ σημαντικοί παίκτες για εμάς. Προπονήθηκαν πάρα πολύ καλά το τελευταίο διάστημα και φάνηκε στο παιχνίδι τους".

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