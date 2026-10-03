Τζέιμς: «Θα τα ξαναπούμε σε 6 μήνες» - Το σχόλιο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου (pic)

Λίγες ώρες μετά την επέμβαση στον αχίλλειο τένοντα, ο Μάικ Τζέιμς έστειλε το πρώτο του μήνυμα μέσα από τα social media.

Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για σημαντικό χρονικό διάστημα, έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας πως ήδη κοιτάζει μπροστά.

«Είμαι εδώ τώρα, θα σας παρακολουθώ όλους για έξι μήνες», έγραψε χαρακτηριστικά ο σταρ της EuroLeague.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε πλήθος σχολίων από αθλητές και ανθρώπους του μπάσκετ, που έσπευσαν να του ευχηθούν ταχεία επιστροφή.

Ανάμεσά τους και ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος έγραψε: «Τίποτα δεν μπορεί να λυγίσει τον Μάικ».

Η ανάρτηση του Τζέιμς και η απάντηση του DPG