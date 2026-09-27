NBA: Κατέθεσε την πρότασή του στην Euroleague για συνεργασία – Στο τραπέζι κι η εξαγορά

Οι λεπτομέρειες της πρότασης, η οποία σύμφωνα με το Eurohoops, κατατέθηκε επίσημα από το NBA, δεν έχουν γίνει γνωστές.

Tο περιεχόμενό της, πάντως, αναμένεται να εξεταστεί το προσεχές διάστημα από τη διοίκηση της Euroleague, τους συλλόγους και τους μετόχους της διοργάνωσης. Στο πλαίσιο των συζητήσεων έχει πέσει στο τραπέζι ακόμη και το ενδεχόμενο εξαγοράς. Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει και τη συνάντηση των ιδιοκτητών των ομάδων της Euroleague, η οποία είναι προγραμματισμένη να γίνει στην Ιταλία στις 5 Οκτωβρίου. Εκεί αναμένεται να εξεταστούν τα επόμενα βήματα μετά επίσημη κατάθεση της πρότασης.

Την ίδια στιγμή, το NBA συνεχίζει να προετοιμάζει το πλάνο του για την παρουσία του στην Ευρώπη. Παρότι δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ποιες ομάδες θα συμμετάσχουν στο εγχείρημα, ο σχεδιασμός για τη δημιουργία νέου πρωταθλήματος στη Γηραιά Ήπειρο παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος για την επόμενη σεζόν. Στο δικό της πλάνο, η Euroleague προχωρά προς την επέκταση της διοργάνωσης στις 24 ομάδες, με την προσθήκη οκτώ νέων franchises δίπλα στις 13 υφιστάμενες μετόχους, οι οποίες βρίσκονται επίσης στη διαδικασία μετάβασης στο μοντέλο των franchises.

Οι επαφές NBA και Euroleague συνεχίζονται, με την κατάθεση της πρότασης από την πλευρά του αμερικανικού πρωταθλήματος να αποτελεί πλέον το νέο δεδομένο στις διαπραγματεύσεις. Τόσο ο CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, όσο και ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, έχουν αναφερθεί στο παρελθόν στην προοπτική μιας κοινής διοργάνωσης, με τις επόμενες εβδομάδες να αναμένεται να αποσαφηνίσουν την κατεύθυνση των συζητήσεων.