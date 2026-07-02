Με Ομπράντοβιτς το EHCB Coaches Congress 2026 που ξεκινά στο Telekom Center Athens
Το ετήσιο σεμινάριο EHCB Coaches Congress διεξάγεται στο Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ) από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου, με τους κορυφαίους προπονητές να δίνουν το παρών.
Ο Σύνδεσμος Προπονητών της EuroLeague Basketball, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, διοργανώνει το ετήσιο σεμινάριο EHCB Coaches Congress στο Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ) από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου.
Ένας από τους βασικούς στόχους του EuroLeague Head Coaches Board είναι η διάδοση της γνώσης και της εμπειρίας στη νέα γενιά προπονητών παγκοσμίως. Προπονητές από όλα τα επίπεδα θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στην κατανόηση του παιχνιδιού, έχοντας άμεση πρόσβαση σε κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου.
Το EHCB Coaches Congress έχει σχεδιαστεί ως μια εκπαιδευτική εμπειρία που συνδυάζει τακτική ανάλυση, στρατηγική σκέψη, πρακτική εφαρμογή και ανταλλαγή ιδεών. Πέρα από τις δραστηριότητες στο παρκέ, το συνέδριο δημιουργεί ένα μοναδικό διεθνές περιβάλλον δικτύωσης, όπου προπονητές από όλο τον κόσμο έρχονται σε επαφή, ανταλλάσσουν απόψεις και χτίζουν μακροχρόνιες συνεργασίες.
Η παρουσία που ξεχωρίζει -ανάμεσα σε όλους τους κορυφαίους προπονητές που θα βρεθούν στο συνέδριο- είναι φυσικά αυτή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος επέστρεψε στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια.
Το αναλυτικό πρόγραμμα
Πέμπτη 2/7/2026 - DAY 1
10:00 – 12:00 Gate entrance
12:00 – 13:30 Γιάννης Σφαιρόπουλος & Βασίλης Γεραγωτέλλης: Low Post Trap: Defense - Offense
14:00 – 15:30 Σέρτζιο Σκαριόλο: Multiple ways to get to the post
16:30 – 18:00 Σέρτζιο Σκαριόλο: EHCB Workshop
Παρασκευή 3/7/2026 - DAY 2
10:00 – 11:30 KINEXON Managing What Matters: Using Performance Insights to Keep Players Available and Performing
12:00 – 13:30 Σαρούνας Γιασικεβίτσιους & Κάζις Μακσβίτις: Offense against hedge defense
14:00 – 15:30 Τσάβι Πασκουάλ: Special situations on defense
16:00 – 17:30 Τσάβι Πασκουάλ: EHCB Workshop
Σάββατο 4/7 - DAY 3
10:00 – 11:30 Σάσα Ομπράντοβιτς: Attacking switch - Pick and roll coverage
12:00 – 13:30 Ανδρέας Πιστιόλης & Ντένις Γκοντλέβσκι: In-season practice structure
14:00 – 15:30 Πάμπλο Λάσο & Ράντο Τριφούνοβιτς: Transition Offense
16:30 – 18:00 Ζέλικο Ομπράντοβιτς Preseason Offensive Philosophy
18:30 – 20:00 Ζέλικο Ομπράντοβιτς EHCB Workshop
Κυριακή 5/7 - DAY 4
10:00 – 11:30 Μιγκέλ Πέρεθ: Communication & Game Management
12:00 – 13:30 Γιούριτσα Γκόλεματς: Transition Offense: Running lanes-rules-spacing into set plays
14:00 – 15:30 Δημήτρης Ιτούδης & Στέφανος Δέδας: Inside Playoff Preparation: Building a Series Plan
15:30 – 16:00 EHCB Coaches Academy Roundtable
16:00 – 17:00 EHCB Coaches Academy Award Ceremony
17:00 – 17:30 Meet and Greet with EHCB Members
18:00 – 19:30 Δημήτρης Ιτούδης EHCB Workshop