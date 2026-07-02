Με Ομπράντοβιτς το EHCB Coaches Congress 2026 που ξεκινά στο Telekom Center Athens

Ο Σύνδεσμος Προπονητών της EuroLeague Basketball, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, διοργανώνει το ετήσιο σεμινάριο EHCB Coaches Congress στο Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ) από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου.

Ένας από τους βασικούς στόχους του EuroLeague Head Coaches Board είναι η διάδοση της γνώσης και της εμπειρίας στη νέα γενιά προπονητών παγκοσμίως. Προπονητές από όλα τα επίπεδα θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στην κατανόηση του παιχνιδιού, έχοντας άμεση πρόσβαση σε κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου.

Το EHCB Coaches Congress έχει σχεδιαστεί ως μια εκπαιδευτική εμπειρία που συνδυάζει τακτική ανάλυση, στρατηγική σκέψη, πρακτική εφαρμογή και ανταλλαγή ιδεών. Πέρα από τις δραστηριότητες στο παρκέ, το συνέδριο δημιουργεί ένα μοναδικό διεθνές περιβάλλον δικτύωσης, όπου προπονητές από όλο τον κόσμο έρχονται σε επαφή, ανταλλάσσουν απόψεις και χτίζουν μακροχρόνιες συνεργασίες.

Η παρουσία που ξεχωρίζει -ανάμεσα σε όλους τους κορυφαίους προπονητές που θα βρεθούν στο συνέδριο- είναι φυσικά αυτή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος επέστρεψε στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια.

Το αναλυτικό πρόγραμμα

Πέμπτη 2/7/2026 - DAY 1

10:00 – 12:00 Gate entrance

12:00 – 13:30 Γιάννης Σφαιρόπουλος & Βασίλης Γεραγωτέλλης: Low Post Trap: Defense - Offense

14:00 – 15:30 Σέρτζιο Σκαριόλο: Multiple ways to get to the post

16:30 – 18:00 Σέρτζιο Σκαριόλο: EHCB Workshop

Παρασκευή 3/7/2026 - DAY 2

10:00 – 11:30 KINEXON Managing What Matters: Using Performance Insights to Keep Players Available and Performing

12:00 – 13:30 Σαρούνας Γιασικεβίτσιους & Κάζις Μακσβίτις: Offense against hedge defense

14:00 – 15:30 Τσάβι Πασκουάλ: Special situations on defense

16:00 – 17:30 Τσάβι Πασκουάλ: EHCB Workshop

Σάββατο 4/7 - DAY 3

10:00 – 11:30 Σάσα Ομπράντοβιτς: Attacking switch - Pick and roll coverage

12:00 – 13:30 Ανδρέας Πιστιόλης & Ντένις Γκοντλέβσκι: In-season practice structure

14:00 – 15:30 Πάμπλο Λάσο & Ράντο Τριφούνοβιτς: Transition Offense

16:30 – 18:00 Ζέλικο Ομπράντοβιτς Preseason Offensive Philosophy

18:30 – 20:00 Ζέλικο Ομπράντοβιτς EHCB Workshop

Κυριακή 5/7 - DAY 4

10:00 – 11:30 Μιγκέλ Πέρεθ: Communication & Game Management

12:00 – 13:30 Γιούριτσα Γκόλεματς: Transition Offense: Running lanes-rules-spacing into set plays

14:00 – 15:30 Δημήτρης Ιτούδης & Στέφανος Δέδας: Inside Playoff Preparation: Building a Series Plan

15:30 – 16:00 EHCB Coaches Academy Roundtable

16:00 – 17:00 EHCB Coaches Academy Award Ceremony

17:00 – 17:30 Meet and Greet with EHCB Members

18:00 – 19:30 Δημήτρης Ιτούδης EHCB Workshop