Παρελθόν πέντε παίκτες από τη Ντουμπάι BC

Σε σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ της προχωρά η Ντουμπάι BC, η οποία ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με πέντε παίκτες του περσινού δυναμικού της.

Συγκεκριμένα, παρελθόν από τον σύλλογο αποτελούν οι Νέιτ Μέισον, Μπρούνο Καμπόκλο, Τάρπαν Άρμστρονγκ, Μπούγκι Έλις και Ματ Ράιαν.

Μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ντουμπάι BC ευχαρίστησε τους αθλητές για την προσφορά τους στην ομάδα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τη συνέπειά τους κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στον σύλλογο.