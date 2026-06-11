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Αναντολού Εφές: Συλλυπητήρια από Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό

Τα συλλυπητήρια τους για την απώλεια του γυμναστή της Εφές, Σερχάτ Γκιουνές εξέφρασαν Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός. 

Αναντολού Εφές: Συλλυπητήρια από Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό
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Όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την τουρκική ομάδα, ο 40χρονος γυμναστής άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από νοσηλεία του στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εξέφρασε τα συλλυπητήριά της, τονίζοντας στο μήνυμα: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια της Αναντολού Εφές για την απώλεια του προπονητή αθλητικής απόδοσης της ομάδας, Σερχάτ Γκιουνές».

Από την άλλη, στο «ερυθρόλευκο» μήνυμα αναφέρεται: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην Αναντολού Εφές, καθώς και στην οικογένεια και τους αγαπημένους του Σερχάτ Γκιουνές, ο οποίος έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή σε ηλικία 40 ετών. Ας αναπαύεται εν ειρήνη».

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