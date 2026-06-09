· Μονακό

EuroLeague: Αόριστο το μέλλον της Μονακό στη διοργάνωση - Η στάση της Ρεάλ για τις άδειες

Αόριστο παρέμεινε το μέλλον της Μονακό στη EuroLeague, μετά από meeting που πραγματοποίθηκε στα headquarters στη Βαρκελώνη, την ίδια ώρα που η Ρεάλ Μαδρίτης είναι αναποφάσιστη όσο αναφορά την κατανομή των αδειών της διοργάνωσης.

EuroLeague: Αόριστο το μέλλον της Μονακό στη διοργάνωση - Η στάση της Ρεάλ για τις άδειες
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση μετόχων της EuroLeague στη Βαρκελώνη, χωρίς ωστόσο να βγαίνει λευκός καπνός όσο αναφορά το μέλλον της Μονακό στη διοργάνωση, καθώς και στον αριθμό των ομάδων που θα συμμετάσχουν από τη νέα σεζόν.

Όσο αναφορά τους Μονεγάσκους, η γαλλική ομάδα αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και η περίπτωση να μην βρίσκεται στη EuroLeague του χρόνου είναι ορατή, την ίδια ώρα που φημολογείται η εξαγορά του κλαμπ από τον Αμερικανό επενδυτή Τζαμάλ Μάσμπερ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης εμφανίζεται αρκετά αβέβαιη όσο αναφορά το νέο τρόπο κατανομής των αδείων στη διοργάνωση, με τη «Βασίλισσα να κρατάει ακόμη ουδέτερη στάση.

Η επόμενη συνάντηση αναμένεται να γίνει στις 26 Ιουνίου.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βρήκε τον αντικαταστάτη του Γκλάσνερ η Κρίσταλ Πάλας: Αυτός αναλαμβάνει

20:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Νέων: Επικράτησε 4-2 στον «τελικό» με το Καζακστάν και πήρε την πρόκριση

19:59 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός: Κρίνεται τελευταία στιγμή η παρουσία των Ντόρσεϊ και Παπανικολάου στο Game 4

19:32 ΣΠΟΡ

Ήττα και αποκλεισμός για τη Σάκκαρη στον πρώτο γύρο του Queen's

19:30 SUPER LEAGUE

Ντεσπόντοφ: «Έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, το οποίο σκοπεύω να τηρήσω»

19:13 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης: Η ημέρα άφιξης του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη

19:00 GREEK BASKET LEAGUE

ΔΕΑΒ: «Καμπάνα» στον Γιώργο Μπαρτζώκα για τη φραστική επίθεση στον Σάββα Αρώνη

18:44 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός: Χωρίς Σλούκα και Όσμαν πριν το Game 4 - Υποτροπή ο Ρογκαβόπουλος

18:37 GREEK BASKET LEAGUE

Απίθανο! Ο Αταμάν κλήθηκε σε απολογία γιατί... ζεσταινόταν

18:24 GREEK BASKET LEAGUE

Ο λόγος που έκανε media day πριν το Game 4 ο Παναθηναϊκός

18:05 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός: Παρελθόν από τη θέση του team manager ο Μαρκόφσκι

17:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Streaming η αναμέτρηση της Ελλάδας Κ19 με το Καζακστάν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας