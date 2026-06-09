EuroLeague: Αόριστο το μέλλον της Μονακό στη διοργάνωση - Η στάση της Ρεάλ για τις άδειες

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση μετόχων της EuroLeague στη Βαρκελώνη, χωρίς ωστόσο να βγαίνει λευκός καπνός όσο αναφορά το μέλλον της Μονακό στη διοργάνωση, καθώς και στον αριθμό των ομάδων που θα συμμετάσχουν από τη νέα σεζόν.

Όσο αναφορά τους Μονεγάσκους, η γαλλική ομάδα αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και η περίπτωση να μην βρίσκεται στη EuroLeague του χρόνου είναι ορατή, την ίδια ώρα που φημολογείται η εξαγορά του κλαμπ από τον Αμερικανό επενδυτή Τζαμάλ Μάσμπερ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης εμφανίζεται αρκετά αβέβαιη όσο αναφορά το νέο τρόπο κατανομής των αδείων στη διοργάνωση, με τη «Βασίλισσα να κρατάει ακόμη ουδέτερη στάση.

Η επόμενη συνάντηση αναμένεται να γίνει στις 26 Ιουνίου.