Στους 3 τίτλους ο Παπανικολάου, «άπιαστος» ο «Φράγκι»

Ο Κώστας Παπανικολάου έπιασε τους τρεις τίτλους Euroleague με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη να είναι ο κορυφαίος και να «απειλείται» μόνο από τον Κώστα Σλούκα.

Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ Μαδρίτης σήμανε την κατάκτηση της τρίτης κούπας για τον Κώστα Παπανικολάου ο οποίος μπήκε σε ένα ιδιαίτερο γκρουπ μαζί με Διαμαντίδη, Σπανούλη, Φώτση, Τσαρτσαρή, Περπέρογλου.

Πρώτος στη σχετική λίστα δεν είναι άλλος από τον Φραγκίσκο Αλβέρτη που έχει 5 και «απειλείται» μόνο από τον Κώστα Σλούκα που έχει 4.

Φραγκίσκος Αλβέρτης: 5 – Παναθηναϊκός (1996, 2000, 2002, 2007,2009) Κώστας Σλούκας: 4 – Ολυμπιακός (2012, 2013), Φενέρμπαχτσε (2017), Παναθηναϊκός (2024) Βασίλης Σπανούλης: 3 – Παναθηναϊκός (2009), Ολυμπιακός (2012, 2013) Δημήτρης Διαμαντίδης: 3 – Παναθηναϊκός (2007, 2009, 2011) Κώστας Τσαρτσαρής: 3 – Παναθηναϊκός (2007, 2009, 2011) Αντώνης Φώτσης: 3 – Παναθηναϊκός (2007, 2009, 2011) Στράτος Περπέρογλου: 3 – Παναθηναϊκός (2009, 2011), Ολυμπιακός (2013) Κώστας Παπανικολάου: 3 – Ολυμπιακός (2012, 2013, 2026)

