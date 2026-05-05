Μονακό – Ολυμπιακός 82-105: Έκανε το χρέος του κι έκλεισε θέση για το Final Four της Euroleague

Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα (105-82) και στο Game 3 της αποδεκατισμένης Μονακό κι έγινε η πρώτη χρονικά ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στο Euroleague Final Four 2026, το οποίο θα διεξαχθεί 22-24 Μαΐου στο Telekom Center Athens.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα βρεθούν για πέμπτη διαδοχική χρονιά στην τελική τετράδα και 15η φορά στην ιστορία τους.

Ο Ολυμπιακός ευελπιστεί ότι θα τα πάει καλύτερα σε σχέση με τις τέσσερις προηγούμενες σεζόν, στοχεύοντας να σπάσει την… κατάρα που θέλει την ομάδα που τερματίζει στη πρώτη στη regular season να μην παίρνει το τρόπαιο.

Η ελληνική ομάδα περιμένει, πλέον, να μάθει τον αντίπαλο της στον ημιτελικό, όπου εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα είναι η Φενέρμπαχτσε. Η τουρκική ομάδα προηγείται 2-0 της Ζαλγκίρις και την Τετάρτη (06/05) θα έχει την ευκαιρία για «σκουπίσει» κι εκείνη τη σειρά.

Όσον αφορά στο Game 3, η ομάδα του Πειραιά εμφανίστηκε σοβαρή κι έκανε το χρέος της κόντρα στην αποδεκατισμένη Μονακό, η οποία αγωνίστηκε και πάλι με πολλές απουσίες. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα σημείωσαν 18/33 τρίποντα κι έλεγξαν απόλυτα το ματς, φτάνοντας στο 3-0 και «σκούπισαν» τη σειρά των playoffs.

Η μεγάλη διαφορά έδωσε τη δυνατότητα στον Έλληνα τεχνικό να ανοίξει το rotation, μοιράζοντας τον χρόνο συμμετοχής και ξεκουράζοντας βασικά στελέχη, όπως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Κορυφαίος για τον Ολυμπιακό ήταν ο Εβάν Φουρνιέ με 22 πόντους και 5 ασίστ, βρίσκοντας ρυθμό στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Άλεκ Πίτερς με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Τόμας Γουόκαπ πρόσθεσε 14 πόντους και 5 ασίστ.

Για τη Μονακό, η οποία παρατάχθηκε με περιορισμένες λύσεις, ο Στραζέλ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 21 πόντους, πριν αποχωρήσει με ενοχλήσεις στη μέση, ενώ ο Μπλόσομγκεϊμ σημείωσε 19 πόντους. Ο Μάικ Τζέιμς είχε επίσης γεμάτη παρουσία με 16 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Περούγκα (Ισπανία), Χόρντοφ (Κροατία) , Αλιάγκα (Ισπανία)
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-26, 40-61, 64-82, 82-105
ΜΟΝΑΚΟ (Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι): Οκόμπο 8 (1), Μπλόσομγκεϊμ 19 (3), Χέιζ 11, Ταρπεϊ 2, Μπέγκαριν 3, Νέντοβιτς 2, Στραζέλ 21 (2), Τζέιμς 16 (2)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 14 (2), Βεζένκοφ 10, Παπανικολάου 6 (2), Ντόρσεϊ 7 (1), Πίτερς 18 (2), Μιλουτίνοφ 6, Τζόσεφ 5 (1), Χολ 4, ΜακΚίσικ 10 (2), Τζόουνς 3, Φουρνιέ 22 (6)

