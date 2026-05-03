Παναθηναϊκός AKTOR: «Η νύχτα που προστέθηκε το πέμπτο αστέρι στη φανέλα μας»

Την αυτοκρατορία του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ συνέχισε το βράδυ της 3ης Μαΐου του 2009 ο Παναθηναϊκός, «ράβοντας» το πέμπτο αστέρι στη φανέλα του. 

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, λίγες μέρες μετά τη νίκη στον πρώτο ημιτελικό, κόντρα στον Ολυμπιακό, στον ελληνικό «εμφύλιο», αντιμετώπισε την ΤΣΣΚΑ Μόσχας του Έτορε Μεσίνα, μ’ ένα ρόστερ που πολλές ομάδες θα ήθελαν.

Ωστόσο, για μία ακόμα φορά σε ευρωπαϊκό τελικό, ο Παναθηναϊκός κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα από οποιαδήποτε ομάδα στην «Γηραιά Ήπειρο» μόλις φτάνει στην τελευταία «μάχη» πριν την κούπα.

Οι «πράσινοι» σκορπίζουν στους πέντε… ανέμους την «ομάδα του στρατού» στο πρώτο ημίχρονο, αντέχουν στην… επιστροφή των Ρώσων, με τις ευλογίες και της διαιτησίας και στο τέλος, ο Δημήτρης Διαμαντίδης φώναξε τον Φραγκίσκο Αλβέρτη να σηκώσουν μαζί το 5ο!

Μάλιστα, με αφορμή την συμπλήρωση 17 ετών από εκείνο το βράδυ, η ΚΑΕ ετοίμασε ένα πανέμορφο βίντεο με τις καλύτερες στιγμές εκείνου του τελικού.

