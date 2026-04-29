Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR: Το πανηγυρικό ξέσπασμα Γιαννακόπουλου και Αταμάν μετά το break
Print Screen / X
Οnsports Team 29 Απριλίου 2026, 00:43
Ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR έδειξε χαρακτήρα στη Βαλένθια και κατάφερε να «σπάσει» την έδρα των Ισπανών από το πρώτο κιόλας παιχνίδι της σειράς.

Οι «πράσινοι», παρότι είχαν τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια, μετέτρεψαν σε… θρίλερ τα τελευταία λεπτά, όμως μία καθοριστική βολή του Κέντρικ Ναν και η εξαιρετική άμυνα του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στον Μοντέρο στα τελευταία 2,1 δευτερόλεπτα διαμόρφωσαν το τελικό 68-67 και το 1-0 στα playoffs της Euroleague.

Τα τελευταία δευτερόλεπτα ήταν δραματικά, με την ένταση να κορυφώνεται μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης. Δίπλα στον «πράσινο» πάγκο βρέθηκε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μετά τη λήξη ξέσπασε σε πανηγυρισμούς μαζί με τον Εργκίν Αταμάν, δείχνοντας την ανακούφιση και τη σημασία της νίκης.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μπράιτον: Ετοιμάζει γήπεδο ειδικά για την ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών
1 ώρα πριν Μπράιτον: Ετοιμάζει γήπεδο ειδικά για την ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών
EUROLEAGUE
Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR: Το πανηγυρικό ξέσπασμα Γιαννακόπουλου και Αταμάν μετά το break
3 ώρες πριν Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR: Το πανηγυρικό ξέσπασμα Γιαννακόπουλου και Αταμάν μετά το break
EUROLEAGUE
Ναν: «Να ξεκουραστούμε για την Πέμπτη»
3 ώρες πριν Ναν: «Να ξεκουραστούμε για την Πέμπτη»
EUROLEAGUE
Μαρτίνεθ: «Οι λεπτομέρειες έκριναν το ματς»
3 ώρες πριν Μαρτίνεθ: «Οι λεπτομέρειες έκριναν το ματς»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved