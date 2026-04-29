Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR: Το πανηγυρικό ξέσπασμα Γιαννακόπουλου και Αταμάν μετά το break

Print Screen / X

Οnsports Team

Ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR έδειξε χαρακτήρα στη Βαλένθια και κατάφερε να «σπάσει» την έδρα των Ισπανών από το πρώτο κιόλας παιχνίδι της σειράς.

Οι «πράσινοι», παρότι είχαν τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια, μετέτρεψαν σε… θρίλερ τα τελευταία λεπτά, όμως μία καθοριστική βολή του Κέντρικ Ναν και η εξαιρετική άμυνα του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στον Μοντέρο στα τελευταία 2,1 δευτερόλεπτα διαμόρφωσαν το τελικό 68-67 και το 1-0 στα playoffs της Euroleague.

Τα τελευταία δευτερόλεπτα ήταν δραματικά, με την ένταση να κορυφώνεται μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης. Δίπλα στον «πράσινο» πάγκο βρέθηκε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μετά τη λήξη ξέσπασε σε πανηγυρισμούς μαζί με τον Εργκίν Αταμάν, δείχνοντας την ανακούφιση και τη σημασία της νίκης.