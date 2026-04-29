Ναν: «Να ξεκουραστούμε για την Πέμπτη»

Onsports Team

Οι δηλώσεις του πρώτου σκόρερ του Παναθηναϊκού AKTOR και του πολύ καλού Τι Τζέι Σορτς μετά το break στη Βαλένθια.

Οι δηλώσεις του Κέντρικ Ναν:

«Έχασα την πρώτη βολή, αλλά έβαλα την δεύτερη και κρίθηκε το ματς. Ήταν καλό ματς, αυτό περιμέναμε από αυτούς. Πάλεψαν. Πρέπει να ξεκουραστούμε και να είμαστε έτοιμοι την Πέμπτη».

Οι δηλώσεις του Τι Τζέι Σορτς:

«Το κλειδί ήταν η άμυνα. Ξέρουμε πόσο γρήγορα μπορούν και θέλουν να παίξουν. Τους περιορίσαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε και τους αναγκάσαμε να χαλάσουν τα ποσοστά τους. Ήμασταν πιο συνεπείς σε αυτό το κομμάτι και κάναμε το 1-0. Ξέρουμε την ομάδα τους και πόσο επικίνδυνοι είναι. Δεν υπάρχει εύκολο ματς στα πλέι οφ. Θα προχωρήσουμε, θα θυμηθούμε τι κάναμε καλά και θα προσπαθήσουμε το ίδιο σκληρά και στο επόμενο ματς. Χάσαμε πολλά παιχνίδια, έχουμε αποκτήσει εμπειρίες και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό. Όλα είναι δύσκολα, υπάρχει ένταση, όλα μετράνε. Δεν είναι μόνο ο Μοντέρο, είναι και άλλοι παίκτες».