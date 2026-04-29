Ναν: «Να ξεκουραστούμε για την Πέμπτη»
Onsports Team 29 Απριλίου 2026, 00:37
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Ναν: «Να ξεκουραστούμε για την Πέμπτη»

Οι δηλώσεις του πρώτου σκόρερ του Παναθηναϊκού AKTOR και του πολύ καλού Τι Τζέι Σορτς μετά το break στη Βαλένθια.

Οι δηλώσεις του Κέντρικ Ναν:

«Έχασα την πρώτη βολή, αλλά έβαλα την δεύτερη και κρίθηκε το ματς. Ήταν καλό ματς, αυτό περιμέναμε από αυτούς. Πάλεψαν. Πρέπει να ξεκουραστούμε και να είμαστε έτοιμοι την Πέμπτη».

Οι δηλώσεις του Τι Τζέι Σορτς:

«Το κλειδί ήταν η άμυνα. Ξέρουμε πόσο γρήγορα μπορούν και θέλουν να παίξουν. Τους περιορίσαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε και τους αναγκάσαμε να χαλάσουν τα ποσοστά τους. Ήμασταν πιο συνεπείς σε αυτό το κομμάτι και κάναμε το 1-0. Ξέρουμε την ομάδα τους και πόσο επικίνδυνοι είναι. Δεν υπάρχει εύκολο ματς στα πλέι οφ. Θα προχωρήσουμε, θα θυμηθούμε τι κάναμε καλά και θα προσπαθήσουμε το ίδιο σκληρά και στο επόμενο ματς. Χάσαμε πολλά παιχνίδια, έχουμε αποκτήσει εμπειρίες και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό. Όλα είναι δύσκολα, υπάρχει ένταση, όλα μετράνε. Δεν είναι μόνο ο Μοντέρο, είναι και άλλοι παίκτες».

 



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μπράιτον: Ετοιμάζει γήπεδο ειδικά για την ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών
1 ώρα πριν Μπράιτον: Ετοιμάζει γήπεδο ειδικά για την ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών
EUROLEAGUE
Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR: Το πανηγυρικό ξέσπασμα Γιαννακόπουλου και Αταμάν μετά το break
3 ώρες πριν Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR: Το πανηγυρικό ξέσπασμα Γιαννακόπουλου και Αταμάν μετά το break
EUROLEAGUE
Ναν: «Να ξεκουραστούμε για την Πέμπτη»
3 ώρες πριν Ναν: «Να ξεκουραστούμε για την Πέμπτη»
EUROLEAGUE
Μαρτίνεθ: «Οι λεπτομέρειες έκριναν το ματς»
3 ώρες πριν Μαρτίνεθ: «Οι λεπτομέρειες έκριναν το ματς»
Όλες οι ειδήσεις
