Μαρτίνεθ: «Οι λεπτομέρειες έκριναν το ματς»

Οnsports Team

Η τοποθέτηση του προπονητή της Βαλένθια μετά το break του Παναθηναϊκού AKTOR στο Game 1.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έφυγε με τη νίκη από την έδρα της Βαλένθια, κάνοντας το 1-0 στη σειρά των playoffs.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Πέδρο Μαρτίνεθ αναφέρθηκε στα στοιχεία που καθόρισαν την εξέλιξη του αγώνα, επισημαίνοντας πως το αποτέλεσμα κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Ο τεχνικός της Βαλένθια υπογράμμισε ότι μικρά σημεία, κυρίως στα τελευταία δύο λεπτά, ήταν αυτά που έκαναν τη διαφορά και διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα.

Συγκεκριμένα, ο κόουτς των Ισπανών ανέφερε: «Μερικές μικρές λεπτομέρειες στα τελευταία δύο λεπτά έκριναν το αποτέλεσμα. Στην παράταση ίσως τα πηγαίναμε καλύτερα. Θα πρέπει να ετοιμαστούμε και να τα πάμε καλύτερα στο επόμενο παιχνίδι».