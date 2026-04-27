Δυναμιτίζει το κλίμα η Βαλένθια πριν τα ματς των playoffs

Η ισπανική ομάδα αρνείται ακόμη και να αλλάξει αποδυτήρια στο προπονητικό σταφ του Παναθηναϊκού AKTOR, κάτι για το οποίο είχε διαμαρτυρηθεί έντονα ο Εργκίν Αταμάν μετά το ματς της regular season.

Η στάση της Βαλένθια από τη στιγμή που φαινόταν μέχρι τη στιγμή που πιστοποιήθηκε πως θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό AKTOR στα playoffs της Euroleague, είναι το λιγότερο περίεργη. Οι Ισπανοί, παρότι δεν υπάρχει κανενός είδους μεγάλη αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο ομάδες, διαρκώς ψάχνουν τρόπους για να δυναμιτίσουν το κλίμα πριν τις καθοριστικές αναμετρήσεις.

Οι δηλώσεις του Μαρτίνεθ ο οποίος ουσιαστικά «απάντησε» στον Εργκίν Αταμάν, τη στιγμή που ο κόουτς των «πράσινων» είχε αποθεώσει τον ίδιο και την ομάδα του. Τα λεγόμενα του Μοντέρο, ο οποίος έδειξε ασέβεια απέναντι στο «τριφύλλι».

Δεν ήταν όμως μόνο αυτά. Ο Εργκίν Αταμάν μετά το ματς της regular season, είχε εκφραστεί δημόσια για τα αποδυτήρια του προπονητικού σταφ που είχε παραχωρήσει η Βαλένθια. Σε ένα απ’ τα καλύτερα και πιο σύγχρονα γήπεδα της Ευρώπης. Ο χώρος που παραχώρησαν οι Ισπανοί είναι ουσιαστικά μια αποθήκη.

Τα ΜΜΕ της χώρας της Ιβηρικής, μεταδίδουν τις τελευταίες ώρες πως η Βαλένθια δεν προτίθεται να αλλάξει τα συγκεκριμένα αποδυτήρια. Επιμένοντας πως ο χώρος στην «Roig Arena» είναι συμβατός με τις προδιαγραφές της Euroleague. Έστω στο μίνιμουμ των απαιτήσεων.

Οι μίνιμουμ απαιτήσεις της Euroleague