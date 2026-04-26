Ο Σάσα Βεζένκοφ «βλέπει» Παναθηναϊκό AKTOR στο Final-4
Οι προβλέψεις του MVP της Euroleague για τις τέσσερις ομάδες που πιστεύει πως θα προκριθούν στο μεγάλο ραντεβού της Αθήνας.
Η Euroleague είναι στην post season και σε δύο μέρες αρχίζουν τα πλέι οφ. Εκεί οι «μάχες» θα είναι αμφίρροπες, με τις προβλέψεις να μοιάζουν παρακινδυνευμένες. Ο Σάσα Βεζένκοφ ως ο MVP της regular season, έκανε τις δικές του για το ποιες ομάδες θα προκριθούν στο Final-4.
Ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού ξεκίνησε με τη δική του ομάδα και εν συνεχεία «ψήφισε» Παναθηναϊκό AKTOR. Επίσης, πιστεύει πως στο Telekom Center Athens για το μεγάλο ραντεβού του Μαϊου, θα είναι η Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ Μαδρίτης.
Δείτε τις προβλέψεις του Βεζένκοφ:
? The MVP called his shot— EuroLeague (@EuroLeague) April 26, 2026
These are the 2026 EuroLeague Final Four teams in Athens, according to Sasha Vezenkov.
