Μονακό: Πρόβλημα με Τάις πριν τα παιχνίδια με Ολυμπιακό

Πρόβλημα λίγο πριν τα πρώτα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό αντιμετωπίζει ο Ντάνιελ Τάις, με τον Γερμανό να κάνει αγώνα… δρόμου για να προλάβει τα εναρκτήρια παιχνίδια των play-offs.

Ανησυχία στις τάξεις της Μονακό, λίγες ημέρες πριν οι Μονεγάσκοι ταξιδέψουν στην Αθήνα για τα Game 1 & 2 της σειράς play-off κόντρα στον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα ο Ντάνιελ Τάις θα κάνει αγώνα δρόμου προκειμένου να προλάβει τουλάχιστον ένα από τα δύο πρώτα παιχνίδια, με τον Γερμανό να τραυματίζεται στη μέση στον αγώνα κόντρα στη Μπαρτσελόνα για τα play-in.

Ο προπονητής του Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή και προς το παρόν δεν δείχνει καλό. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό, γιατί τον χρειαζόμαστε. Είναι πολύ σημαντικός για εμάς. Δυστυχώς, δεν έχω περισσότερες πληροφορίες ακόμα, καθώς θα πρέπει να υποβληθεί σε εξετάσεις».