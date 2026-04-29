Παναθηναϊκός-Euroleague: Ποτέ δεν «διάλεξε» τον εύκολο δρόμο (Videos)

Είμαστε πλέον στα play offs της Euroleague. O Παναθηναϊκός AKTOR ταλαιπωρήθηκε αρκετά μέσα στη σεζόν, κυρίως από τα πολλά προβλήματα τραυματισμών. Έτσι τερμάτισε 7ος και μέσω των play in πέρασε στα play offs κόντρα στη 2η Βαλένθια.

Τα δεδομένα εναντίον των «πράσινων». Απ’ αυτές τις συνθήκες που έχει μάθει να ζει ο Παναθηναϊκός μέσα στο πέρασμα των ετών. «Χτίζοντας» το μέγεθός του, δημιουργώντας το legacy που τον συνοδεύει.

Όχι σε μία και σε δύο, αλλά σε πέντε περιπτώσεις στο παρελθόν οι «πράσινοι» έφτασαν στο σημείο να τους έχουν… ξεγραμμένους. Τότε ήταν που όρθωσαν το ανάστημά τους και έκαναν αυτό που ξέρουν καλύτερα απ’ τον καθένα: Έφτασαν στην κατάκτηση της ευρωπαϊκής κορυφής!

1995-96

Το πρώτο ευρωπαϊκό στο Παρίσι. Η ομαδάρα με το υπέρλαμπρο αστέρι του Ντομινίκ Γουίλκινς και πολλούς ακόμη παίκτες κορυφαίου επιπέδου. Για να φτάσει στο Final-4 του «Μπερσί», ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να έχει πλεονέκτημα έδρας. Πήγε με μειονέκτημα κόντρα στην ισχυρή Μπενετόν Τρεβίζο. Σε format που ήταν 1 ματς στην έδρα του και στη συνέχεια 2 εκτός, σε σειρά που κρινόταν στις 2 νίκες.

Το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ ήταν στο 69-67 και ο Ντομινίκ έκανε τρία δευτερόλεπτα. Η Μπενετόν είχε επίθεση με τον «Killer» Ουίλιαμς. Ο Αμερικανός των Ιταλών αστόχησε σε τρίποντο και με μια βολή ο Κόρφας σε «νεκρό» χρόνο έκανε το τελικό 70-67. Δεύτερο ματς στο Τρεβίζο και εύκολη νίκη της Μπενετόν με 14 πόντους. Ο Παναθηναϊκός έμοιαζε το αουτσάιντερ. Πολλοί θεωρούσαν πως θα χάσει και σχετικά εύκολα. Όμως η πρώτη απ’ τις δύο μυθικές τάπες του Στόγιαν Βράνκοβιτς (αυτή ήταν σε σουτ του Ρέμπρατσα) έδωσε τη νίκη στον Παναθηναϊκό με 1 πόντο και την πρόκριση στο Final-4. Για να έρθει το πρώτο απ’ τα επτά αστέρια…













2001-02

Μία απ’ τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το τρίτο αστέρι του «τριφυλλιού», ράφτηκε στην Μπολόνια. Για να φτάσει εκεί ο Παναθηναϊκός, χρειάστηκε μια νίκη της Ολίμπια Λουμπλιάνας. Το format τότε δεν προέβλεπε play offs, αλλά φάση ομίλων στους «16». Οι πρώτες ομάδες των τεσσάρων γκρουπ, πήγαιναν στο Final-4.

Το «τριφύλλι» ήταν ισόβαθμο με τον Ολυμπιακό στον όμιλό του, όμως δύο αγωνιστικές πριν το τέλος το πλεονέκτημα λόγω διαφοράς πόντων στα μεταξύ τους παιχνίδια (από 1 νίκη) το είχαν οι «ερυθρόλευκοι». Το έργο τους φάνταζε βατό για να φτάσουν στο τέλος στην ισοβαθμία και στη δική τους πρόκριση. Όμως η Ολίμπια Λουμπλιάνας που δεν είχε νίκη πριν πάει στην έδρα του Ολυμπιακού, επικράτησε 89-85 και έφερε τα πάνω κάτω. Ο Παναθηναϊκός με μία νίκη παραπάνω πήρε το εισιτήριο για την Μπολόνια όπου Κυριακή του Πάσχα το 2002, έγραψε ιστορία κόντρα στην πανίσχυρη Κίντερ.











2008-09





Η σεζόν του πρώτου απ’ τα δύο του Βερολίνου. Το τέταρτο ευρωπαϊκό για τον Παναθηναϊκό. Format στα play offs παρόμοιο με το τωρινό. 2 ματς εντός, 2 εκτός και αν χρειαζόταν πέμπτο ματς στην έδρα των «πράσινων» που είχαν το πλεονέκτημα. Απέναντι σε μια ομάδα που δεν τους ταίριαζε, με υπέρμετρη σκληράδα στο παιχνίδι της: Τη Σιένα.

Οριακή νίκη στο πρώτο ματς του ΟΑΚΑ και λίγες μέρες μετά ήρθε το σοκ. Οι Ιταλοί «έκλεψαν» το αποτέλεσμα και έφυγαν με το 1-1 στις νίκες απ’ την Αθήνα. Έχοντας πλέον αυτοί το πλεονέκτημα και δύο ματς στην Ιταλία. Ο Παναθηναϊκός επιβαλλόταν να κάνει break.

Οι «πράσινοι» όχι απλά ανέτρεψαν τις εκτιμήσεις που τους ήθελαν να είναι σε δύσκολη θέση, αλλά έκαναν το 2Χ2 στη Σιένα και δεν χρειάστηκε καν να πάει η σειρά σε πέμπτο ματς. Για να έρθουν μετά οι νίκες με Ολυμπιακό και ΤΣΣΚΑ Μόσχας στο Final-4 για ένα ακόμη ευρωπαϊκό.











2010-11





Λίγο πριν το τέλος του Top-16 το οποίο διεξαγόταν σε ομίλους. Ο Παναθηναϊκός υποδεχόταν τη Λιέτουβος Ρίτας, ομάδα χωρίς ουσιαστικό στόχο. Οι Λιθουανοί έφυγαν νικητές από το ΟΑΚΑ και ο δρόμος για το «τριφύλλι» έγινε υπερβολικά δύσκολος. Χάνοντας ουσιαστικά τις ελπίδες τους για πλεονέκτημα έδρας.

Αντίπαλος στα play offs, η πανίσχυρη τότε Μπαρτσελόνα. Το απόλυτο φαβορί της διοργάνωσης, καθώς είχε και το Final-4 στην πόλη της. Ο Παναθηναϊκός πήρε το ένα ματς που χρειαζόταν στη Βαρκελώνη και ακολούθησε το απερίγραπτο και ιστορικό… πάρτι στις δύο αναμετρήσεις του ΟΑΚΑ. Η σειρά στο 3-1 και 6ο ευρωπαϊκό χωρίς κανείς να μπορεί να αμφισβητήσει την «πράσινη» ανωτερότητα.











2023-24





Το δεύτερο στο Βερολίνο, το έβδομο συνολικά. Ο Παναθηναϊκός… συνέτριψε τη Φενέρμπαχτσε και τη Ρεάλ Μαδρίτης, πετυχαίνοντας μία απ’ τις πιο εμφατικές επιστροφές στην κορυφή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Για να το πετύχει όμως, ο δρόμος δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα.

Στα play offs οι «πράσινοι» είχαν το πλεονέκτημα έδρας. Κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ η οποία είχε ποιότητα και αγωνιστικό στυλ που δεν ταίριαζε στο «τριφύλλι». Μάλιστα στη regular season είχε νικήσει και τα δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Μόλις στο Game 1 οι Ισραηλινοί έκαναν break. Με εχθρική διαιτησία για τους «πράσινους». Η ισοφάριση ήρθε στο Game 2, όμως η Μακάμπι είχε πάρει το πλεονέκτημα έδρας.

Η σειρά μεταφέρθηκε στο Βελιγράδι, όταν και αποφασίστηκε να επιτραπεί η παρουσία μερίδας φίλων της Μακάμπι στις εξέδρες. Στο Game 3 οι Ισραηλινοί επικράτησαν στο τέλος. Πλέον το «τριφύλλι» ήταν για τα καλά με την πλάτη στον τοίχο. Στο καθοριστικό Game 4, οι γηπεδούχοι στα 6’ πριν το τέλος ήταν στο +7 (82-75). Όμως η τελευταία λέξη άνηκε στον Παναθηναϊκό. Με ρεκόρ 6-20 από εκείνο το σημείο, ήρθε το 88-95. Με τη σειρά να μεταφέρεται ξανά στην Αθήνα, όπου δεν γινόταν να χάσει ξανά το «τριφύλλι». Με τη συνέχεια να είναι γνωστή…













