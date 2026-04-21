Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό: Τελικός για την πρόκριση στα playoffs - Η ώρα και το κανάλι

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται το βράδυ της Τρίτης (21/4, 21:00) τη Μονακό για τα play-in της EuroLeague, με έπαθλο την πρόκριση στα playoffs.

H post season της EuroLeague ξεκινά την Τρίτη (21/4) με τα play-in.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απευθείας παρουσία του στα playoffs και αντιμετωπίζει απόψε (21/4, 21:00) την Μονακό στο Telekom Center Athens με έπαθλο την 7η θέση, που θα φέρει τον νικητή αντιμέτωπο με τη Βαλένθια.

O ηττημένος θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας, που θα λύσουν τις διαφορές τους λίγη ώρα αργότερα (21:45) στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» της Βαρκελώνης. Όποιος ηττηθεί από αυτό το ζευγάρι τίθεται άμεσα εκτός και αφήνει τον ηττημένο του 7-8 και τον νικητή του 9-10 να διεκδικήσει σε ένα ακόμη, τελευταίο ματς στα play in, την είσοδο στα playoffs.

Οι «πράσινοι» είναι αποφασισμένοι να αφήσουν πίσω τους τη regular season και να αποδώσουν σύμφωνα με τις τεράστιες δυνατότητές τους τώρα που μετράει πιο πολύ από ποτέ, ώστε να φτάσουν μέχρι το Final 4 της Αθήνας.

Η μόνη απουσία που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός είναι αυτή του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ, ενώ από τη Μονακό αναμένεται να απουσιάσουν οι Νίκολα Μίροτιτς και Νεμάνια Νέντοβιτς.

Η μονομαχία ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν και τον Μάικ Τζέιμς συγκεντρώνει τα βλέμματα στην περιφέρεια, την ώρα που στη ρακέτα ο Γερμανός ψηλός της Μονακό Ντάνιελ Τάις θα προσπαθήσει να βάλει δύσκολα στους Λεσόρ και Φαρίντ. Η Μονακό σημειώνει 90,5 πόντους μέσο όρο, ενώ ο Παναθηναϊκός 87,2 μ.ο. Στην άμυνα, οι «πράσινοι» δέχονται 84,9 πόντους, ενώ η ομάδα του Πριγκιπάτου 86,9 μ.ο.

Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία).

Στο άλλο ζευγάρι, η 9η στην κανονική περίοδο Μπαρτσελόνα, με «όπλο» την άμυνα, θα επιδιώξει να αξιοποιήσει τον παράγοντα έδρα και να πάρει τη νίκη απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, ώστε εν συνεχεία να διεκδικήσει απέναντι στον ηττημένο του ζευγαριού Παναθηναϊκός-Μονακό, την 8η θέση. Οι Σέρβοι είναι ανώτεροι επιθετικά, με 87,6 πόντους μ.ο., ενώ οι Καταλανοί σκοράρουν 84,8 πόντους μ.ο. Στην άμυνα, οι «μπλαουγκράνα» δέχονται 83,9 πόντους μέσο όρο και η ομάδα του Βελιγραδίου 86,2. Ο Ερυθρός Αστέρας υπερέχει και στα ριμπάουντ, με 4,9 περισσότερα ριμπάουντ μ.ο.

Το πρόγραμμα των play-in της Euroleague:

Τρίτη, 21 Απριλίου

Παναθηναϊκός AKTOR-Μονακό 21:00 (Novasports Prime)

Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας 21:45 (Novasports 4)