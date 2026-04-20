Μονακό: Στην Αθήνα χωρίς τρεις παίκτες - «Τίποτα δεν είναι αδύνατο» (vid)

Στην Αθήνα βρίσκεται από τη Δευτέρα (20/4) η Μονακό, καθώς την Τρίτη (21/4, 21:00) θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό AKTOR για τα play in της EuroLeague και έπαθλο την πρόκριση στα playoffs, όπου περιμένει η Βαλένθια με πλεονέκτημα έδρας.

Αντίθετα ο ηττημένος θα έχει μια ακόμα ευκαιρία, υποδεχόμενος τον νικητή του Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας, με έπαθλο την 8η θέση που θα φέρει τον Ολυμπιακό στον δρόμο της ομάδας που θα την κατακτήσει.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στη Γαλλία, οι Μονεγάσκοι ταξίδεψαν στην Αθήνα χωρίς τους Νίκολα Μίροτιτς, Νεμάνια Νέντοβιτς και Τέρι Τάρπεϊ.

Ανάμεσα στους διαθέσιμους παίκτες είναι και ο Ματιέ Στραζέλ, ο οποίος εξέφρασε την αισιοδοξία του για το παιχνίδι.

«Τίποτα δεν είναι αδύνατο» ανέφερε αρχικά ο παίκτης της Μονακό και συνέχισε: «Έχουμε αποκτήσει αυτοπεποίθηση και θα δούμε αν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Ακόμα διεκδικούμε όλους τους τίτλους. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε τώρα».