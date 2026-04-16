Euroleague: Να «κλειδώσει» την πρωτιά ο Ολυμπιακός - Κρίσιμες «μάχες» σε Μαδρίτη και Γαλλία

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ, στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Euroleague, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να σφραγίσει οριστικά την κορυφή για τους «ερυθρόλευκους».

Η αναμέτρηση, που θα ξεκινήσει στις 21:15, παρουσιάζει ξεκάθαρο βαθμολογικό ενδιαφέρον μόνο για την ελληνική ομάδα, καθώς με νίκη εξασφαλίζει την πρώτη θέση, το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs και παράλληλα ενισχύει ακόμη περισσότερο την ψυχολογία της ενόψει της απαιτητικής συνέχειας.

Στον αντίποδα, η Αρμάνι Μιλάνο δεν έχει ουσιαστικό κίνητρο, αφού έχει ήδη αποκλειστεί και δεν διατηρεί ελπίδες πρόκρισης. Οι παίκτες του Πέπε Ποέτα θα επιδιώξουν απλώς να ολοκληρώσουν με θετικό πρόσημο την ευρωπαϊκή τους πορεία, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση.

Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Μόρις και Τζόοουνς, ωστόσο οι επιστροφές των Φουρνιέ και Νιλικίνα προσφέρουν σημαντικές λύσεις στην περιφέρεια. Από την πλευρά των Ιταλών, ο Ποέτα δεν μπορεί να υπολογίζει στους Γκούντουριτς και ΛεΝτέι, αλλά ο Ντάνστον είναι και πάλι έτοιμος να αγωνιστεί, έχοντας ξεπεράσει τον τραυματισμό του.

Το ενδιαφέρον της αγωνιστικής δεν περιορίζεται μόνο στο ΣΕΦ, καθώς στη Μαδρίτη η Ρεάλ αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα σε ένα παιχνίδι που επηρεάζει άμεσα και τον Παναθηναϊκό, πέρα από τους δύο αντιπάλους. Στη Γαλλία, η Βιλερμπάν κοντράρεται με τη Φενέρ, με την τουρκική ομάδα να χρειάζεται τη νίκη για να εδραιωθεί στην τετράδα και να περιμένει παράλληλα ενδεχόμενο στραβοπάτημα της Χάποελ στο Μονακό ώστε να αποκτήσει πλεονέκτημα έδρας. Την ίδια ώρα, η Μακάμπι αντιμετωπίζει στο Βελιγράδι τη Βίρτους Μπολόνια, ενώ η Παρτίζαν φιλοξενεί την Μπασκόνια, σε αναμετρήσεις που συμπληρώνουν το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής:

Πέμπτη 16 Απριλίου

21:00 Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε (Novasports 5HD)

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια (Novasports Start)

21:15 Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (Novasports Prime)

21:30 Παρτίζαν – Μπασκόνια (Novasports 6HD)

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας (Novasports 4HD)

Παρασκευή 17 Απριλίου

20:00 Ζάλγκιρς – Παρί (Novasports Start)

20:30 Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ (Novasports 5HD)

21:00 Ντουμπάι BC – Βαλένθια (Novasports Extra 3)

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Αναντολού Εφές (Novasports Prime)

21:30 Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου (Novasports 4HD)

Η βαθμολογία

1) Ολυμπιακός 25-12

2) Βαλένθια 24-13

3) Ρεάλ Μαδρίτης 23-14

4) Xάποελ Τελ-Αβίβ 23-14

5) Φενέρ 23-14

6) Ζαλγκίρις Κάουνας 22-15

7) Ερυθρός Αστέρας 21-16

8) Παναθηναϊκός AKTOR 21-16

9) Μονακό 21-16

10) Μπαρτσελόνα 20-17

11) Ντουμπάι 19-18

12) Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-19

13) Μπάγερν Μονάχου 17-20

14) Αρμάνι Μιλάνο 17-20

15) Παρί 15-22

16) Παρτιζάν 15-22

17) Μπασκόνια 13-24

18) Βίρτους Μπολόνια 13-24

19) Αναντολού Εφές 12-25

20) Βιλερμπάν 8-29